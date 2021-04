Preview de la soirée NBA : gros classique entre les Lakers et les Celtics, mais on ne vous garantit pas que ce sera du niveau Magic vs Bird

C’est une petite soirée de NBA qui nous attend avec « seulement » quatre rencontres au programme, même si en vrai y’a de quoi se remplir la panse au vu des affiches au programme. On fait le point sur tout ça.

1h30 : Hawks – Bucks : on la tient, la belle affiche de l’Est du soir. Un duel entre le troisième et le quatrième de conf’ au lendemain de celui entre les deux premiers, que demander de mieux ? On espère quand même que les staffs des deux équipes ne vont pas trop nous troller pour les cas Giannis Antetokounmpo et Trae Young. Le Grec est absent depuis six matchs et rien ne garantit un retour ce soir, quand bien même son équipe est sur un bilan de trois victoires pour trois défaites en son absence. Pour le jeune meneur d’Atlanta, une douleur au mollet gauche pourrait l’empêcher de participer ce soir alors que les Hawks sont déjà privés de John Collins, entre autres (Danilo Gallinari est également incertain).

2h00 : Cavaliers – Warriors : une affiche qui appelle à de bons souvenirs, bien qu’aujourd’hui c’est un tout autre contexte qui se présente. Face à une petite équipe des Cavs, on peut espérer voir encore un Stephen Curry de folie ce soir #SortezVotreParapluie. Le double MVP est sur une autre planète actuellement, et face au 13e de l’Est, ça peut faire très mal. D’autant plus que la dernière rencontre entre les deux équipes s’est soldée sur une large victoire des Californiens… avec 36 points du Splash Bro. Côté Cavs, on espère que Collin Sexton fera son retour après deux matchs d’absence.

4h00 : Lakers – Celtics : après les Knicks il y a trois jours, les Lakers sont appelés à être au rendez-vous pour un autre grand classique de la NBA contre les Celtics. Ce sont les deux cinquièmes de conférence qui s’affrontent ce soir, qui verra s’opposer la bande à Jayson Tatum à l’équipe d ‘Anthony Davis , de LeBron James de Kyle Kuzma et Cie. Les Celtics tournent plutôt bien en ce moment (quatre victoires de suite) et sont quasiment au complet (seul Evan Fournier est absent) contrairement à leur adversaire du soir. Lors de leur dernière rencontre, les Lakers s’étaient imposés grâce à 27 points d’Anthony Davis et 21 points de LeBron James, sur le score de 96-95 au TD Garden. Changement d’ambiance, donc, par rapport à l’aller.

4h00 : Suns – Kings : deux dynamiques très opposées se rencontrent ce soir. Malgré leur récente défaite contre les Clippers, les Cactus tiennent la route et ont enchaîné trois victoires, tandis que Sacto n’en finit pas avec sa série de défaites (huit actuellement). Mais le match contre les Rockets a montré que même face aux « petits », les Suns pouvaient parfois galérer un peu (deuxième mi-temps à l’avantage des Fusées malgré la victoire de Phoenix). Et quand on connaît la fougue des jeunots de Sacramento, la team de Chris Paul devra rester sur ses gardes. Surtout que pour le moment, les deux équipes sont dos à dos cette saison, avec une victoire de chaque côté. Qui gagnera la belle ? Côté Kings, on note l’absence de Richaun Holmes, touché aux ischios.

On se dit à tout à l’heure pour le tip-off de cette soirée NBA, d’ici là on prépare son pick TTFL avant qu’il ne soit trop tard. Allez, café !

