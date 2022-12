C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Selon The Athletic, la NBA a décidé de retirer le second tour de Draft 2025 aux Knicks. La raison ? Tampering (discussions prématurées donc à la Free Agency) dans le dossier Jalen Brunson.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/qBA7JnwKlo — NBA Communications (@NBAPR) December 21, 2022

25 000 dollars d’amende pour Jason Kidd suite à son expulsion l’autre jour. (Source : NBA)

Tout va bien à Phoenix

Le nouveau logo de Ja Morant avec Nike, lui qui va bientôt avoir sa chaussure signature.

Ja Morant’s signature Nike logo 👀 pic.twitter.com/eq2n92iTlc — Complex Sneakers (@ComplexSneakers) December 20, 2022

