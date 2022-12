Vous le savez, pour bien préparer Noël, chez TrashTalk on fait le point sur les différentes courses aux trophées individuels. Et aujourd’hui, direction les remplaçants puisqu’on va parler 6ème homme de l’année 2022-23.

Russell Westbrook, Malcolm Brogdon, Ben Mathurin, Malik Monk, Bobby Portis… voilà autant de noms qui nous viennent en tête quand on parle de la course au 6ème homme de l’année. Les dossiers sont différents, les arguments aussi, mais tous ces gars ont un point commun : leur équipe compte sur eux pour apporter un coup de boost à chaque fois qu’ils pénètrent sur un parquet NBA. Et aujourd’hui, ils remplissent plutôt bien leur fonction car sinon ils ne seraient pas dans la discussion. Vous l’avez compris, on va encore partir sur de gros débats, certains pouvant même être considérés comme sensibles – genre Jordan Poole (sixième homme ou pas ?).

