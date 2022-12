Si les Pistons peinent toujours à décoller au classement, ils ont tout de même posé les bases de leur reconstruction ces dernières années à travers l’accumulation de jeunes joueurs prometteurs. Et derrière ce projet, il y a le manager général Troy Weaver, tout juste prolongé par la franchise de Detroit.

C’est Shams Charania de The Athletic qui a balancé la news ce mercredi soir. Weaver, qui était arrivé à Detroit à l’été 2020 en provenance d’Oklahoma City, vient donc d’être solidifié dans ses fonctions de manager général, lui qui pourra ainsi continuer à guider le projet reconstruction des Pistons dans les années à venir.

Sources: The Pistons have signed general manager Troy Weaver to a contract extension. Since Weaver’s arrival in 2020, Detroit has accumulated strong young talent in Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren, Isaiah Stewart and Saddiq Bey, along with the trade of Bojan Bogdanovic. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 21, 2022

Avec 8 victoires pour 25 défaites cette année, les Pistons squattent toujours dans les profondeurs de la Conférence Est, comme lors des trois dernières saisons. Néanmoins l’espoir est de mise quand on voit le noyau de jeunots qui forme aujourd’hui l’effectif de Detroit : on pense tout d’abord à Cade Cunningham, certes blessé pour la saison mais possédant les épaules pour devenir un jour franchise player. Troy Weaver a ajouté les prometteurs Jaden Ivey et Jalen Duren aux côtés de Cade lors de la dernière Draft NBA, et on n’oublie pas non plus les sélections de Saadiq Bey et Isaiah Stewart – respectivement en 19e et 16e choix – à la Draft 2020 derrière le Frenchie Killian Hayes.

Ça fait quand même une base de reconstruction pas dégueu malgré les résultats actuels. Et imaginez si un certain Victor Wembanyama venait à s’ajouter au projet de Detroit en 2023…

____

Source texte : The Athletic