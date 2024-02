NBA Trade Deadline : les Grizzlies coupent Victor Oladipo !

Arrivé il y a quelques jours dans le Tennessee dans l’échange pour Steven Adams, Victor Oladipo n’y a pas fait long feu. Shams Charania a annoncé que les Grizzlies ont décidé de couper l’ancien All-Star.

Dans une saison très étrange pour les Grizzlies, la trade deadline n’a fait que renforcer cette impression de page blanche. Steven Adams, Xavier Tillman et David Roddy notamment ont été tradés contre des Pim’s à l’orange. Parmi ce paquet de gâteaux, Victor Oladipo n’a pas fait long feu puisqu’il a été coupé par Memphis.

The Grizzlies have waived Victor Oladipo, sources tell @TheAthletic @Stadium.

L’arrière All-Star en 2018 vit une saison très compliquée, polluée par des blessures à répétition. On a l’impression de le répéter depuis longtemps et cette année semble être celle de trop. Avec 0 match joué, il va devoir se trouver une nouvelle franchise sur le marché des buy-outs mais le nombre de prétendants pourrait être faible. Ce sera au minimum vétéran dans tous les cas, et il aura peut-être la possibilité de rejoindre un contender s’il peut encore contribuer. Pourquoi pas Miami avec qui il a vécu une belle histoire l’année dernière ? Affaire à suivre, mais ça sent le sapin pour le deuxième meilleur Victor de la Ligue.

