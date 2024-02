À la surprise générale, les Chicago Bulls n’ont pas fait le moindre mouvement lors de cette Trade Deadline. Le front-office de Chi-Town a considéré que son effectif était compétitif et nous ne savons pas comment finir cette phrase sans exploser de rire ou de sanglots.

Une expression dit que “ne rien faire, c’est reculer”. Visiblement, cette phrase n’est jamais arrivée aux oreilles de Marc Eversley et d’Arturas Karnisovas. Les Chicago Bulls n’ont pas effectué le moindre transfert depuis août 2021 et un échange qui avait envoyé Lauri Markannen à Cleveland contre Derrick Jones Jr. … joli flair.

The Chicago Bulls have not made a trade for a player since August 2021 😳

(h/t @byjuliapoe ) pic.twitter.com/v77BEUjKgx

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 8, 2024

Pourtant, la franchise de l’Illinois semblait avoir toutes les raisons de bouger lors de cette Trade Deadline. Englué pour la troisième année consécutive dans le ventre mou de la Conférence Est, le projet autour de Zach LaVine et DeMar DeRozan n’a plus aucun avenir depuis le moment où le genou de Lonzo Ball s’est transformé en patate douce.

Les stars sont vieillissantes et l’équipe tourne mieux lorsque la plupart sont absentes, mais rien ne change. Pourtant, Arturas Karnisovas avait montré son envie d’être agressif lors de sa prise de pouvoir en signant DeMar DeRozan et Lonzo Ball lors de sa première intersaison et en faisant venir, quelques mois plus tôt, Nikola Vucevic à Chicago contre Wendell Carter Jr et Franz Wagner… là aussi, joli flair.

Mais depuis, rien ou presque. Tel un mauvais élève qui aurait tout misé sur un seul chapitre lors de son bac, le Lituanien semble n’avoir qu’un projet et aucun plan B lorsque la situation lui échappe. Dommage, ça fait maintenant deux ans.

Revenons-en à ce jeudi 8 février et à la situation actuelle. Zach LaVine a rejoint son pote du backcourt à l’infirmerie pour la saison et n’était pas simple à transférer lors de cette deadline. Tout va bien toutefois, puisque l’équipe joue mieux sans lui et qu’il ne lui reste plus que 138 MILLIONS DE DOLLARS à toucher sur les trois prochaines années. 138 raisons de pleurer pour les fans des Bulls, et en voici quelques unes de plus.

DeMar DeRozan est resté à Chicago alors que son contrat est expirant à la fin de la saison et qu’il a autant de chances d’y prolonger que de trouver un titre aux Raptors dans son palmarès sur Wikipédia. Il faut croire qu’une qualification au play-in cette saison semble plus importante pour la franchise que des potentiels choix de Draft. Et puis même s’il venait à prolonger pour pas trop cher cet été, à la manière d’un Nikola Vucevic en 2023… à quoi bon. Le plafond de ce trio est connu et est à peine plus haut que celui de la première chambre de Harry Potter.

Mais selon Arturas Karnisovas : “Cette équipe est très compétitive à chaque match et nous aspirons à être compétitifs en Playoffs.” Ou lorsque le déni rencontre le délire.

Alex Caruso et Andre Drummond sont, eux, deux satisfactions du côté de Windy City. Selon les rumeurs, ils auraient pu être transférés contre un premier choix de Draft chacun, peut-être même deux pour le divin chauve. Mais non, Arturas Karnisovas souhaite rester “fort” cette saison et semble être très confiant dans sa capacité à les retenir dans l’Illinois cet été. Si Caruso a encore un an de contrat (non garanti), ce n’est pas le cas d’Andre Drummond qui pourrait lui aussi partir libre.

On pourrait rajouter que Jevon Carter ne donne pas satisfaction depuis son arrivée ou encore que Patrick Williams n’a qu’une qualifying offer à 12 millions d’euros cet été et qu’il faudra certainement payer trop cher, au mois de juillet, pour pouvoir le garder, mais est-ce vraiment nécessaire.

S’il y a bien un projet qui ne va nulle part en NBA, c’est assurément celui des Chicago Bulls. L’équipe ne fait que stagner et semble tout faire pour éviter d’utiliser les assets en sa possession afin de changer de trajectoire.

Alors chez TrashTalk on a décidé d’être taquin et d’imaginer le pire scénario possible pour la saison prochaine.

Billy Donovan reste l’entraîneur, Coby White redescend de son nuage, Lonzo Ball ne peut toujours pas rejouer au basket, Zach LaVine revient de sa blessure sur les mêmes bases que cette année, DeMar DeRozan et Andre Drummond partent contre rien, Alex Caruso voit sa valeur baisser, Patrick Williams est payé 25 millions l’année et Nikola Vucevic se demande bien ce qu’il fout encore dans ce bourbier. Le premier meeting des “players only” aura peut-être désormais cette fois lieu à la fin du premier quart-temps de la saison. Ah, et c’est peut-être le moment de rappeler que les Bulls ne possèdent pas leur choix de Draft en 2025.

Le problème, c’est que le scénario idéal n’est pas si loin d’être le même tant les solutions semblent ne pas exister, à l’instant T. L’une des franchises les plus mythiques de NBA est coincée entre son désir utopique de compétitivité et son manque de joueurs d’avenir de qualité. Triste.