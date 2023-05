Attendu comme le first pick de la prochaine Draft, Victor Wembanyama ne rêve pas seulement de briller sur les parquets NBA. Le prodige français souhaite aller chercher l’or à Paris en 2024 et il se verrait bien battre les Américains en Finale.

Même pas encore drafté par les Spurs, Victor Wembanyama est déjà un phénomène du côté des US. Les fans de San Antonio s’arrachent les places à l’AT&T Center, la valeur de la franchise est en plein boum, les joueurs NBA ne tarissent pas d’éloges sur l’intérieur tricolore. Du côté des scouts et des journalistes ricains, c’est aussi la queue pour aller voir Wemby jouer en France, afin de découvrir celui qui est attendu comme l’un des plus talentueux first picks de l’histoire de la Ligue. Dans un long papier pour ESPN, Sam Borden revient sur l’engouement généré par Victor Wembanyama mais aussi l’image de celui-ci dans l’Hexagone.

Si Wemby est attendu comme l’un des futurs visages de la Ligue chez l’Oncle Sam, les fans tricolores espèrent aussi le voir porter le maillot de l’Équipe de France A dans les prochaines compétitions internationales. Logiquement, le joueur des Mets devrait rallier le groupe Bleus dès cet été au Japon et aux Philippines pour disputer le Mondial 2023. La répétition parfaite avant le main event : les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Finaliste en 2021 face aux États-Unis, le groupe de Vincent Collet espère cette fois décrocher l’or, encore plus à la maison. Ce serait le premier titre olympique du basket français. Pour atteindre cet objectif, le coach des Bleus pourra compter sur un groupe au complet, avec potentiellement l’ajout de Joel Embiid si celui-ci opte pour la nationalité française, et donc Victor Wembanyama.

En 2024, le prodige sortira de sa première saison en NBA et il compte bien être de la partie. Le talent de 19 ans aurait expliqué il y a quelques mois à Pascal Giberné, journaliste français, que son objectif serait de remporter l’or avec la France aux JO et si possible contre Team USA en finale. Des propos rapportés par ESPN.

“Vous savez que les Jeux olympiques auront lieu à Paris en 2024. Il n’y a pas de meilleure occasion pour moi de remporter mon premier titre avec l’équipe de France. Mon objectif est de battre l’équipe des États-Unis en finale.”

Rendez-vous dans un peu plus d’un an pour voir si Wemby a atteint son objectif.

Source texte : ESPN / Pascal Giberné