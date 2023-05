Après un Game 4 remporté par les Celtics, on se retrouve donc pour un match 5 où ça sent quand même la fin. Des enjeux différents pour les deux équipes, celui de finir le boulot pour le Heat, et celui de ne pas se faire battre à domicile une troisième fois pour Boston.

Les Celtics ont sauvé leurs miches au match d’avant. Ils renvoient la série à Boston avec l’espoir d’en remporter un second et de garder encore un peu d’espoir avant de reprendre l’avion pour South Beach. Pour pouvoir revoir la Floride et non Cancun, il faudra encore compter sur un grand Jayson Tatum. En d’autres mots, un JT qui arrive à mettre des tirs à tout bout de champ, mais aussi dans le dernier quart-temps. Le garçon reste à peu près sur la même lignée depuis le début des Finales de Conf’, avec près de 30 puntos de moyenne par match.

Mais pour remporter un second match lors de cette série, il faudrait aussi que Jaylen Brown se mette au boulot. Sa moyenne de points lors de ces Playoffs 2023 baisse fortement à cause de cette série où il n’est vraiment pas au rendez-vous. De gros briquettes du parking, des balles envoyées dans les tribunes : on sent le JB fébrile. Et en plus de ça, les role players sont absents également comme Malcolm Brogdon, qui joue blessé depuis le premier game de la série. Pour les Celtics, il faut que Jayson Tatum soit accompagné ce soir s’ils veulent juste espérer accrocher la win, sinon les fans des Trèfles vont tirer la tronche. Cela dit, il est très rare qu’une série en 3-0 se termine en six ou sept matchs.

🏀 #NBAextra

📊 Quand une équipe mène 3-0… pic.twitter.com/43UM8SA9jq

— NBAextra (@NBAextra) May 24, 2023

Pour Miami, on a sûrement loupé l’opportunité d’avoir deux jours de RTT en plus avant les Finales NBA. Plus vite c’est plié, plus vite Miami se prépare à ses deuxièmes Finales NBA en quatre saisons. Jimmy Butler régale encore une fois en Playoffs, mais bon c’est comme expliquer que l’eau ça mouille, c’est plutôt logique. À côté, un Bam Adebayo dans ses standards, impassable en défense et à près de 20 pions et 10 rebonds de moyenne, et des facteurs X prêts à tout péter sur un match. D’ailleurs, le Heat ne semble pas trop inquiet à l’idée de venir jouer dans le Massachussetts.

Cependant, certains role players qui ont permis à Miami de mener 3-0 ne seront peut-être pas dispos ce soir : Gabe Vincent serait incertain à cause d’une cheville gauche en compote Materne. Une absence pareille pourrait coûter gros si le Heat a besoin de remonter dans le match, comme depuis le début de ces Playoffs quoi. Mais si tout le monde arrive à répondre un peu présent, cela devrait donner un vrai match de basket. Sans réponse des Celtics, ça part en vacances avec peut-être Mazzulla qui pointera lui à la porte de Pôle Emploi. Sinon, retour à Miami pour prolonger les rêves de remontada. Pour tout ça, rendez-vous en forme à 2h30.