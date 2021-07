Team USA est tombée face aux Bleus : 17 ans d’invincibilité olympique dans le rétro, tiens y’a comme une odeur de 2004 non ?

C’était évidemment le grand rendez-vous de la journée, celui qu’aucun fan de basket ne pouvait rater. France versus Team USA en ouverture des Jeux Olympiques, le tout un dimanche après-midi, que demander de plus ? UNE VICTOIRE DES BLEUS évidemment. Parce que oui, y’avait des raisons d’y croire et les hommes de Vincent Collet l’ont fait, mettant ainsi fin à l’invincibilité des Ricains aux JO.

Team USA n’avait plus perdu depuis 2004 et la demi-finale des Jeux Olympiques d’Athènes contre l’Argentine. 25 matchs joués, 25 matchs gagnés, avec trois médailles d’or olympiques remportées à Pékin, Londres et Rio. Clairement, depuis le fiasco des JO 2004, où les États-Unis étaient repartis seulement avec le bronze – « la médaille de la honte » – suite à cet échec contre la bande à Manu Ginobili, Team USA avait réussi à remettre les pendules à l’heure en survolant le plus souvent la concurrence sous l’impulsion de ses superstars. La grande nation espagnole de Pau Gasol avait certes fait trembler la bannière étoilée, sans pour autant réussir à prendre le dessus face au talent et au sérieux US. Mais en ce dimanche 25 juillet 2021, la série américaine s’est donc brutalement arrêtée face à nos Bleus, qui commencent sérieusement à ressembler à une bête noire pour l’Oncle Sam. Après avoir battu l’équipe Z des États-Unis en Chine il y a deux ans en quarts de finale du Mondial, pour une autre série brisée par les Bleus (c’était la première défaite en compétition officielle de Team USA depuis 2006), les hommes de Vincent Collet ont refait le coup ce dimanche, sauf qu’il y avait Kevin Durant et Damian Lillard en face. Un magnifique exploit pour l’Équipe de France, et des vieux démons qui remontent pour les States, déjà pas très convaincants en préparation et désormais plongés dans le doute comme en 2004, où un certain Gregg Popovich – l’actuel entraîneur de Team USA – était d’ailleurs assistant de Larry Brown.

USA’s Men’s Basketball just lost in the Olympics for the first time since 2004 and honestly they were beat by a better team. the days of just showing up and running pickup and having the other team ask for pictures after getting waxed by 40 is over. — Rob Perez (@WorldWideWob) July 25, 2021

Pour ceux qui étaient justement à Athènes il y a 17 ans, on se souvient tous de la défaite humiliante en match d’ouverture face à Porto Rico. C’était le tout premier revers depuis l’arrivée des joueurs NBA aux JO en 1992 à travers la légendaire Dream Team de Barcelone. En 2004 aussi, les USA restaient sur trois médailles d’or aux Jeux. Du coup, aujourd’hui à Tokyo, si le contexte est forcément un peu différent, le sentiment est un peu le même. Ce sentiment d’invincibilité entourant les USA a disparu, les States ne font plus autant peur qu’avant, et on peut légitimement se demander si cette équipe américaine version 2021 a ce qu’il faut pour repartir avec la médaille d’or face à des nations sans doute mieux préparées, plus à l’aise dans le jeu FIBA et possédant de meilleurs automatismes. Bien évidemment, on va éviter les conclusions hâtives et on sait très bien que ce n’était que le premier match des JO. Bien évidemment, on peut s’attendre à une montée en puissance de l’équipe US, qui a évolué avec des joueurs venant tout juste de terminer les Finales NBA. On peut mettre en avant beaucoup de choses pour expliquer ce qu’il vient de se passer, mais le résultat est ce qu’il est : pour la première fois depuis les JO de 2004, Team USA a perdu un match de basket dans une compétition olympique et ça, c’est un véritable événement, encore plus quand c’est la France qui gagne.

Simple sonnette d’alarme pour Team USA ou début d’un nouveau fiasco ? Dans deux semaines, on connaîtra la vraie signification de cette défaite pour les Ricains, qui ont pour unique objectif de retrouver le sommet de la planète basket après l’échec cuisant du Mondial 2019. En attendant, nous, on va savourer avant de passer à la suite.