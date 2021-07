Jeux Olympiques 2021 : France – Team USA, le match commenté en direct sur TrashTalk, envoyez le replay !

Après avoir vécu cette magnifique victoire des Bleus contre Team USA en 2019, il fallait que l’on remette ça tous ensemble pour vivre l’entrée en lice de la France dans ces Jeux Olympiques face à nos amis d’outre-Atlantique. Cela a été encore plus beau que prévu, et tout ça a été vécu en direct par des milliers de personnes, sur notre chaîne YouTube, dans une atmosphère encore une fois indescriptible. Le replay disponible dès maintenant, c’était ab-so-lu-ment fou.

Le lien pour mater toutes les vidéos TrashTalk c’est juste ici.

On va finir par devenir superstitieux. Habillés de la même manière qu’il y a deux ans pour essayer de porter chance à nos compatriotes du côté de la Saitama Super Arena à Tokyo, tout s’est passé comme dans un rêve. Un premier quart-temps difficile, le temps de prendre le rythme face aux cainris, et puis une vague de chauvinisme nous a envahi sans que l’on ne puisse rien y faire. C’est la deuxième fois de suite que l’EDF tape Team USA, en deux ans, et c’est à chaque fois lorsqu’on vit ces moments tous ensemble. En plus de nous faire des souvenirs pour la vie (ce 25 juillet 2021 est déjà inoubliable), on pense déjà à la suite. Et si on recroise la route de KD et ses potes d’ici deux semaines, on comptera une nouvelle fois sur vous pour porter bonheur à la bande à Vavane. Vous étiez quand même plus de 17 000 à suivre ce money time sous assistance respiratoire avec nous, c’est ça de vivre l’Histoire ensemble. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont venus ! C’était magnifique. <3

Pour s’informer avec le sourire sur votre sport préféré ? C’est sur la chaîne YouTube de TrashTalk que ça se passe. Pour revivre un moment inoubliable de l’Histoire de France ? Hop, vidéo ci-dessus. Allez, c’est cadeau, en espérant la petite soeur dans quelques jours.