Evan Fournier s’est encore payé l’Oncle Sam : 28 points et un money time de feu, en voilà un qui n’est pas venu faire de l’origami

Ils l’ont fait ! Victorieuse de Team USA dans un thriller incroyable, l’équipe de France a encore déjoué les pronostics. Un exploit qui est à mettre au crédit de tout un groupe mais qui n’aurait sans doute pas pu être possible sans un très grand Evan Fournier.

On les avait quitté sur une préparation délicate avec plusieurs revers contre les Espagnols et un plus surprenant contre le Japon mais nos Bleus sont bel et bien de retour ! Quoi de mieux pour relever la tête que d’aller taper l’ogre américain pour la deuxième fois en… deux ans ? Pour réussir ce gros coup, il fallait évidemment un groupe concerné de A à Z mais aussi des leaders qui sortent du bois au bon moment pour aller faire mal à l’adversaire. Message bien reçu par un Evan Fournier qui est rapidement entré dans son match, portant l’attaque tricolore sur tout le premier quart-temps. Pas du tout impressionné par une opposition qu’il croise dix mois sur douze, l’arrière des Celtics était chaud bouillant et il a fait du sale. Des gros shoots, de l’audace et une belle capacité à nous faire lever du canap’ sur quelques coups d’éclat, comme ce magnifique trois points sur une jambe que Dirk Nowitzki n’aurait probablement pas renié. Certes, il y a eu quelques pertes de balle (5) et un peu de gourmandise sur certains tirs mais il a surtout été là dans les moments qui comptent.

Le money time ? Il le fait sien. C’est lui qui permet de revenir à 2pts sur un shoot proche du coin avant d’aller assommer l’Oncle Sam du parking après une action Rodmanienne de Yabusele. Un tir encore plus dingue quand on sait qu’il était à 3/11 depuis Leroy Merlin avant de dégainer. Un scoreur ne doute jamais quand il faut aller chercher la gagne, surtout que Vavane est désormais un habitué de ce genre de situation en club. Il vit pour ces moments-là et il aime être clutch. Toutefois, le dégarni n’est pas qu’un mec qui plante et il se donne aussi de l’autre côté du terrain. C’est bien lui qui pique le ballon à un Damian Lillard en mode patinoire pour récupérer les deux lancers ET la possession alors qu’il y a +4 à 20 secondes du terme. La victoire aurait clairement pu tourner des deux côtés cet après-midi mais Mister clutch a choisi son camp et il semble apprécier Charenton et ses environs. Du tout bon pour la suite de la compétition et pour nos espoirs de médaille.

France's Evan Fournier after beating USA Basketball in Tokyo Olympic opener: "They are better individually but they can be beaten as a team." — Ben Golliver (@BenGolliver) July 25, 2021

Gros match la calvitie! @EvanFourmizz — Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) July 25, 2021

Evan Fournier n’est pas venu pour goûter les sushis et il l’a prouvé dès le premier match. 28 points à 11/22 contre Team USA avec le costume du patron sur les épaules et des actions clutchs au bon moment ? Du tout bon. On commanderait bien la même chose pour mercredi contre les Tchèques tiens.