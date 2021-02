James Wiseman absent sept à dix jours : entorse du poignet détectée, montée en puissance reportée

C’est une des belles surprises de ce début de saison et malheureusement on va devoir s’en passer pour quelques jours. Lui, c’est James Wiseman, le rookie des Warriors. Blessé contre les Pistons au dernier match, il s’offre un premier séjour à l’infirmerie. On lui souhaite de vite en sortir.

D’après Marc Stein du New York Times, il s’agit d’une entorse du poignet gauche, contractée lors du dernier match. Résultat, sept à dix jours d’absence pour le numéro deux de Draft, qui pourrait manquer trois à six matchs selon son temps de récupération. Contre les Celtics et le double affrontement des Mavs ça semble grillé, à voir s’il sera dispo dans une semaine contre les Spurs. En son absence, Kevon Looney et Eric Paschall devraient se partager ses minutes dans ce qui ressemblera presque à un remake de la saison dernière. Le rookie, lui, pourra poursuivre son apprentissage en salle vidéo avec un Draymond Green qui lui soufflera quelques conseils entre deux matchs.

12 points, 6 rebonds, 1 contre à 50% dont 41% de loin, le tout en 21 petites minutes. C’est peu dire que James Wiseman coche beaucoup de cases en ce début de saison chez les Warriors. Attendu au tournant après une saison blanche en NCAA, le rookie prouve semaine après semaine qu’il peut tirer son épingle du jeu au sein des Dubs. Mobile, impressionnant sur le plan athlétique et même capable de planter de loin de temps à autre, il a un profil particulièrement intéressant pour Steve Kerr. Dans la course au Rookie of the Year, il contribue dans le début de saison correct des hommes de la Baie. Mis en concurrence avec Kevon Looney, l’ancien de Memphis a d’abord enchaîné les titularisations avant de prendre finalement place sur le banc, comme la plupart de ses copains de cuvée en fait. Toujours aussi efficace avec la second unit, il s’est même offert sa meilleure marque au scoring contre les Wolves avec un pic à 25 points à 64% au tir et 100% du parking ! Hasard ou coïncidence, c’était le premier affrontement avec son rival le soir de la Draft, Anthony Edwards.

James Wiseman s’est blessé contre les Pistons et on ne devrait pas le revoir avant trois matchs minimum. C’est un coup dur pour les Warriors mais heureusement pour eux, ils n’auront pas à attendre longtemps avant de récupérer leur jeune pépite. Une blessure qui ne se compte pas en mois dans la Baie, ouf quel soulagement.