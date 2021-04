James Wiseman ne rejouera pas de la saison : on se donne rendez-vous en octobre pour revoir tout le monde en forme à San Francisco

C’est une nouvelle à laquelle on s’attendait, c’est désormais officiel. Fin de saison pour James Wiseman, victime d’une déchirure du ménisque. Un gros coup dur pour le rookie de 20 ans sur lequel Steve Kerr et les Warriors mettaient de grands espoirs. Il va falloir prendre son mal en patience pour le jeunot et viser un retour gagnant la saison prochaine.

Après l’annonce de sa blessure survenue le 11 avril face aux Cavaliers, on avait que très peu d’espoirs de revoir le deuxième pick de la Draft 2020 avant plusieurs semaines. Le verdict est bien plus lourd. Après son opération au ménisque, il a été évident qu’il ne pourrait pas rejouer de la saison, son genou ayant été trop endommagé selon les médecins. Un réel coup dur pour l’homme sage qui n’aura pas pu montrer tout son talent et vraiment compter dans la course au Rookie de l’Année, bien emmenée par LaMelo Ball et Anthony Edwards. James Wiseman peut compter sur le soutien des Warriors et de ses cadres qui ne connaissent que trop bien la formule « forfait pour la saison » depuis quelques années. Steve Kerr ainsi que Stephen Curry ont réagi à l’annonce de la durée d’absence de leur première année dans des propos relayés par ESPN :

« C’est un coup dur pour James. J’ai parlé avec lui aujourd’hui et il est de bonne humeur. Il a toujours une approche et une attitude positive, mais c’est un coup dur de le perdre pour le dernier mois de la saison et l’été compris. Nous allons donc faire tout ce que nous pouvons pour l’aider dans sa rééducation. » – Steve Kerr « Il allait dans la bonne direction et il montrait des signes de progrès. Chaque fois qu’il avait un bon rythme, c’était soit le protocole sanitaire, soit son poignet, et maintenant son genou qui le bloquent. Il reviendra plus fort et en bonne santé quand ce sera le moment. C’est la perspective que vous devez avoir quand vous voulez jouer et que les blessures vous en privent. J’espère qu’il le comprendra et qu’il sera patient. » – Stephen Curry

Les Warriors devront faire sans leur rookie pour cette fin de saison, plus qu’importante pour eux qui visent les Playoffs. Ils sont actuellement en 9è position avec un bilan de 28 victoires pour autant de défaites. Mais les blessures auront très largement handicapées la saison de Golden State. James Wiseman lui-même n’a pas été épargné en cette première année. Bobo au poignet et une absence en février. Il y a ensuite eu le protocole COVID post All-Star Game, qui l’a éloigné pendant une bonne semaine. Bref, rien de bien facile pour le rookie pour prendre forme et s’installer correctement dans l’équipe. Malgré son peu de matchs joués, il a pu montrer de très belles choses, prometteuses pour la suite quand il aura un peu plus de bouteille. Il tournait à 11,5 points à presque 52% au tir, 5,8 rebonds et 0,9 contre en un peu plus de 21 minutes de jeu. Les Warriors comptaient sur cet été pour le faire bosser sur son jeu, ça va être plus difficile maintenant. À eux de trouver des solutions alternatives pour ne pas forcer sur genou et sa mobilité pour préparer la saison 2021-22.

Une mauvaise nouvelle pour les Warriors et James Wiseman, qui ne rejouera pas de la saison. Une annonce attendue mais qui fait toujours mal à lire. Alors à lui de prendre son temps pour revenir en forme en début de prochaine saison, qui verra sûrement le retour d’un autre homme du côté de San Francisco, que nous n’avons pas revu depuis presque deux ans maintenant.

Source texte : ESPN