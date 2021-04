Les Bulls privés de Zach LaVine pour plusieurs matchs : protocole sanitaire activé et une mission Playoffs tout de suite plus compliquée

Alors qu’on arrive lentement mais sûrement dans le dernier quart de la saison, il va falloir compter chaque match et forcément, les blessures (ou absences) des uns et des autres vont avoir un impact de plus en plus décisif. Chicago est le grand perdant du jour avec la perte de son leader, Zach LaVine.

Les temps sont durs pour Chicago : quatre défaites de rang, une irrégularité chronique et désormais un leader sur la touche pour plusieurs matchs. Alors qu’ils espèrent toujours faire un run pour se rapprocher de la huitième place, les Bulls vont devoir se passer de Zach LaVine pour un moment. C’est Adrian Wojnarowski de ESPN qui nous a donné l’info dans la nuit et c’est évidemment une très mauvaise nouvelle pour Billy Donovan et les siens.

Chicago Bulls All-Star Zach LaVine is expected to miss several games after entering into the league's health and safety protocol, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 15, 2021

Il n’est mentionné nulle part que le joueur est contaminé ou seulement cas contact donc on évitera toute supposition. L’équipe a annulé son entraînement de mardi pour cause de protocole sanitaire, peut-être afin d’éviter une contamination au reste du groupe. Avec un bilan de 22-32, Chicago (10ème) est déjà bien loin de Charlotte à la huitième place mais ils doivent aussi se méfier des Raptors qui ne sont pas si loin derrière (22-34). Alors que le trade de Vucevic était censé sécuriser une place en Playoffs, les joueurs de l’Illinois se battent désormais pour tenir leur place en Play-in et encore, il faudra batailler. Zach LaVine et ses 27,5 points de moyenne vont beaucoup manquer sur les prochaines rencontres. À part une double opposition contre les Cavs, Chicago ne va jouer que des équipes du Top 8, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest. Sur les treize prochains matchs, onze font partie de cette catégorie. Et la fin de calendrier ne sera pas plus facile avec les Nets, les Bucks et un match peut-être crucial contre Toronto. S’ils ne sont pas capables de battre les Wolves ou le Magic, on préfère ne pas imaginer ce qui se passera contre des cylindrées un peu plus sérieuses. LaVine absent, on se doute que Nikola Vucevic va avoir un rôle encore plus important en attaque mais c’est bien le groupe tout entier qui doit step-up pour compenser la perte de son arrière survitaminé. Coby White, Thaddeus Young, Lauri Markkanen, Patrick Williams ou encore Tomas Satoransky, il y a quand même de quoi bien travailler avec la cam’ présente dans l’Illinois. C’est le moment de le prouver.

Zach LaVine sera absent plusieurs matchs et c’est toute la fanbase des Bulls qui est en PLS. Aucune date de retour n’est indiquée pour l’ancien de UCLA mais on espère pour les taureaux que ce ne sera pas trop long. Avec le calendrier qui arrive et la dynamique actuelle, il n’y a déjà plus de temps à perdre.

Source texte : ESPN