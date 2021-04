NBA Top 5 du jour : Draymond Green sans pitié pour Larry Nance Jr.

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Petite nuit dit peu d’actions à partager mais Draymond Green s’assure que vous ayez votre dose de kiff au matin.

#5 : Jayson Tatum n’a pas eu le premier rôle cette nuit mais il offre quand même le caviar à Tristan Thompson.

#4 : Steph Curry envoie valdinguer Matthew Dellavedova, il prend ensuite le thé avant de conclure à trois points. Classe et efficace.

#3 : Belle feinte de corps de Juan Toscano-Anderson pour foutre dans le vent Taurean Prince et un joli boulevard pour aller conclure à deux mains, pour plus de sécurité.

#2 : Qui a dit que Cameron Johnson n’était qu’un shooteur ? Il maîtrise aussi le bon gros dunk en transition sur la défense des Kings.

#1 : Aucun doute possible sur le numéro 1 avec Draymond Green qui nous sort sa statue de la liberté sur la tête de Larry Nance Jr. Aie, ça doit faire mal.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !