Allez, lecture : « Jordan – Jouer pour la postérité », un grand défi qui finit en puissant récit

Chez TrashTalk, on aime écrire des articles, des livres ou des blagues d’un goût plus ou moins sucré. On aime organiser des événements pour réunir les fans de balle orange aussi souvent que possible. On aime faire des vidéos pour parler NBA tout au long de l’année. Mais on aime aussi lire et ça tombe bien puisque des livres autour du basket, ce n’est pas ce qui manque. Désormais, nous vous partagerons nos impressions sur les bouquins que nous lisons, histoire de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous donner envie (nous l’espérons) de les parcourir. Allez, aujourd’hui : « Jordan – Jouer pour la postérité ».

David Halberstam était un journaliste grand reporter qui a « fait » le Vietnam et qui s’est vu récompenser du prix Pulitzer en 1964. Il était aussi écrivain, auteur de nombreux livres sur le sport dont l’excellent « The Breaks of the Game ». On parle ici de lui au passé car Monsieur Halberstam est décédé en 2007 à l’âge de 73 ans et huit ans seulement après la publication de son ouvrage le plus ambitieux : un véritable roman sur la vie et la carrière de Michael Jordan, pas une biographie. Un roman magnifiquement construit, impeccablement écrit, avec des personnages passionnants et des rebondissements. Un roman qui n’en est pas un, ou tout du moins pas une fiction, puisqu’il ne s’appuie que sur des faits réels mis en relief par la plume et la réflexion de l’auteur.

Le défi était immense pour Halberstam, qui a dit lui-même avoir hésité avant de se lancer car écrire sur un joueur aussi mythique, un joueur sur lequel tant de choses ont été dites, est forcément compliqué. C’est certainement ce qui l’a amené à vouloir pousser l’exercice du livre de sport en général, et sur Michael Jordan en particulier, dans une toute autre galaxie. Pas une biographie dans l’ordre chronologique donc. Pas non plus une fiction. Cet ouvrage met en perspective la carrière et la vie de l’un des plus grands sportifs de tous les temps à travers des axes connus mais aussi des nouveaux. Les personnages principaux ne sont pas ceux que l’on attend. Car si Michael Jordan tient le haut de l’affiche (forcément !), son agent David Falk n’est pas loin derrière. Décrit comme une sorte de garde du corps et même comparé (dans le rôle) à Rick Mahorn par son altesse elle-même, Falk voit lui aussi sa carrière d’agent décryptée à travers sa mission autour du numéro 23 des Bulls.

Phil Jackson ou Dean Smith, les deux coachs les plus importants de la carrière du grand Mike sont à l’honneur également tant leurs rôles ont été cruciaux. A travers eux et bien d’autres, Halberstam nous propose sa vision de His Airness. Une vision mise sur papier à chaud, tout juste après que Jordan ait pris sa deuxième retraite. Une vision que l’auteur a pu travailler et affiner – et c’est là que ce livre prend tout son sens – grâce à des dizaines et dizaines d’entretiens avec des personnalités très influentes du monde de la balle orange à la fin des années 90. Phil Knight, Danny Ainge, Mitch Kupchak, Garfinkel, Krause, Lazenby, Jerry West, Tex Winter, James Worthy, James Dolan, Sonny Vaccaro, Isiah Thomas, Rod Thorn, Bill Walton… La liste donne le vertige et un ouvrage qui diffère de tout ce que nous avons pu lire auparavant sur Michael Jordan.

Dan Le Batard de ESPN Radio a dit de ce livre que c’était « le meilleur livre sur le sport » qu’il n’ait jamais lu. Il y a des arguments solides pour défendre cette idée tant le texte est inspirant.

Jordan – Jouer pour la prospérité