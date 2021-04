Draft WNBA : Iliana Rupert et Marine Fauthoux sélectionnées, on dit bravo les filles !

Alors que la nuit NBA a été plutôt calme avec quatre petits matchs au programme, la ligue féminine professionnelle US – la WNBA – a organisé sa Draft et grande nouvelle, deux Françaises ont été sélectionnées : Iliana Rupert et Marine Fauthoux. On applaudit bien fort.

La Draft, c’est toujours un grand moment, et deux Françaises ont donc vu leur nom être appelé cette nuit. Iliana Rupert d’abord, sélectionnée en toute fin de premier tour – à la 12e place plus exactement – par les Las Vegas Aces, finalistes WNBA lors de la saison 2020. Évoluant sur le poste de pivot, la joueuse de Bourges, même pas 20 piges, va ainsi côtoyer un certain Bill Laimbeer, le coach des Aces depuis 2018 et accessoirement ancien Bad Boy de Detroit. On peut compter sur Billou pour lui enseigner quelques petites ruses pour prendre l’avantage dans les raquettes. La fille de Thierry (RIP) va cependant passer par la case Équipe de France avant de rejoindre la WNBA puisqu’elle compte bien participer aux Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet – 8 août), qui se dérouleront après l’EuroBasket 2021 (17 – 27 juin), pour lequel Iliana a été sélectionnée. Meilleur espoir féminin de l’Euroligue ces deux dernières années, Rupert a de grandes ambitions et des rêves plein la tête. Un peu plus tard, en 29e position (troisième tour), c’est donc Marine Fauthoux qui a été appelée et c’est le Liberty de New York – franchise d’une certaine Marine Johannès – qui a choisi de miser sur elle. Cependant, on ne devrait pas voir la fille de Frédéric Fauthoux en WNBA tout de suite car elle préfère donner la priorité au club de Basket Landes (et elle a également été sélectionnée pour l’Euro), où elle a été prêtée par l’ASVEL. C’est en tout cas la toute première fois que deux Françaises sont draftées et ça, c’est quand même sacrément cool.

Pour être tout à fait complet, sachez que les Dallas Wings ont sélectionné Charli Collier avec le tout premier choix de cette Draft WNBA 2021. Passée par l’université du Texas, elle a eu droit à un petit call FaceTime de Kevin Durant, un ancien Longhorn. Dallas possédait également le deuxième choix cette nuit et a choisi de miser sur Awak Kuier, joueuse finlandaise née au Caire et possédant des origines sud-soudanaises. Les deux joueuses, qui évoluent dans le secteur intérieur, vont représenter la base de la reconstruction après deux années sans Playoffs. Le Top 5 de la Draft 2021 est également composé d’Aari McDonald (numéro 3, sélectionnée par le Dream d’Atlanta), Kysre Gondrezick (numéro 4, sélectionnée par le Fever d’Indiana) et Chelsea Dungee (numéro 5, sélectionnée par les… Dallas Wings, encore).

Cette Draft WNBA 2021 restera comme une Draft à part pour le basket français féminin. Y’a plus qu’à souhaiter bonne chance à Iliana Rupert et Marine Fauthoux pour la suite de leur carrière, qu’elle se déroule aux States ou ailleurs.

