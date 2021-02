NBA Top 10 : Damian Lillard grimpe sur Rui Hachimura, parce que Damian Lillard peut aussi lâcher de gros posters

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un joli condensé d’actions qui plaira à tout le monde, sauf aux amateurs de défense.

#10 : pour bien commencer, Russell Westbrook donne un cours d’eurostep à Robert Covington.

#9 : Stephen Curry s’infiltre dans la raquette des Celtics pour lâcher une petite merveille de lay-up. C’est beau.

#8 : les Wizards ont perdu, les Wizards ont mal défendu, et Bradley Beal a cartonné. Du grand classique, et on retrouve Bealou à la huitième place avec un dunk à deux mains.

#7 : Kyrie Irving a activé le mode Uncle Drew cette nuit face aux Clippers.

#6 : quand Jaylen Brown arrive comme une locomotive vers le cercle, vaut mieux s’écarter.

#5 : Jeff Green trolle Reggie Jackson et les Clippers dans les ultimes secondes du choc Nets – Clippers.

#4 : Cole Anthony lâche le putback de la nuit. Eh ouais, il peut décoller le gamin.

#3 : ce n’est pas tous les jours qu’on voit Moritz Wagner sur le podium d’un Top 10. Profitez-en.

#2 : Kelly Oubre Jr. passe le salut à Daniel Theis. Gros dunk dans la tronche, boum !

#1 : Damian Lillard n’est pas qu’un assassin du parking, il peut aussi lâcher des posters. N’est-ce pas Rui ?

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.