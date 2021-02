Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et les Bucks qui commencent à monter sérieusement en température

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Des Bucks qui accélèrent la cadence, Joel Embiid qui ne la ralentit pas, Bradley Beal non plus d’ailleurs, Théo Maledon en mode Casa de Papel, Zion aka Mr Glouton et Tyrese Haliburton qui se gave lui aussi. Entre autres.

– Les rencontres de la nuit

Hornets-Sixers : 111-118

Bucks-Pacers : 130-110

Hawks-Mavericks : 116-122

Cavs-Clippers : 99-121

Heat-Wizards : 100-103

Bulls-Knicks : 103-107

Thunder-Rockets : 104-87

Spurs-Wolves : 111-108

Pelicans-Suns : 123-101

Kings-Celtics : 116-111

– Ce qu’il fallait retenir

– Le Top Pick en TTFL : Paul George

– Le Top 10 : Clique ICI ou patiente un peu

– Le Classement

– Le programme du soir

1h30 : Hawks-Jazz

1h30 : Mavs-Warriors

2h : Sixers-Blazers

3h : Grizzlies-Rockets

4h : Lakers-Nuggets

Voilà c’est fini pour aujourd’hui mais on se retrouve demain en sortant du lit. Une nouvelle nuit de NBA au compteur et quelques belles histoires à raconter à nos copains à la pause déjeuner et en attendant… c’est l’heure d’aller dormir un coup, ou pas.