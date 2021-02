Tyrese Haliburton a encore frappé : 21 points pour le crack et, surtout, une nouvelle mixtape de sang-froid pour taper Boston

C’est officiel, il n’existe plus un matin sans nous extasier devant les perfs de ce jeune crackito qu’est Tyrese Haliburton. Clairement dans la course pour aller gratter le trophée de Rookie Of the Year, le n°12 de la dernière draft n’en finit plus de performer et cette nuit encore il a mis au sol une entité historique de la NBA quasiment à lui tout seul. Fait chaud là.

LaMelo Ball avait une fois de plus fait parler de lui en début de soirée face aux Sixers (22 points, 7 rebonds, 3 passes et 2 steals) ? Tyrese Haliburton n’aura donc mis que quelques heures pour lui rendre la pareille. Sortant du banc comme à son habitude, Thérèse a tout d’abord pris la température calmement, dans un match dominé jusqu’alors petitement par les hommes en vert. Mais ça c’était avant le coup de chaud de l’ancien étudiant d’Iowa State. Un gros trois juste avant la mi-temps, et pour le reste… autant envoyer les infos en rafale. Entorse des cervicales pour Tristan Thompson sur une feinte, 3-points pour revenir à – 8, puis une minute plus tard nouveau bucket du parking pour revenir à – 5, la machine est lancée. Un caviar pour Harrison Barnes et une contre-attaque de filou plus tard les Kings sont à trois points, spoiler le plus beau reste à venir. Au buzzer du troisième quart Buddy Hield envoie une énorme croûte mais le rookie profite de la sieste de Jayson Tatum pour jaillir et sauver la croûte en scorant sur la sonnerie. Et très franchement si Tyrese commence à transformer le caca en or il va falloir qu’on en parle très vite.

Début du quatrième ? Première possession, Tyrese, parking, ficelle, career high, déjà, ok.

Les Kings du futur King repassent devant, pas pour longtemps, mais peu importe car la nouvelle grosse perf de leur gamin a réveillé les joueurs de Luke Walton. Marvin Bagley III avait été très en vue en première mi-temps (mais a disparu de la rotation en deuxième), et sur cette fin de match c’est le trio De’Aaron Fox / Harrison Barnes / Richaun Holmes qui monte le son. Le meneur accélère le rythme, l’ailier touche à tout et le pivot est toujours aussi incroyable d’intensité avec notamment un contre de BADASS dans le money time, mais comme vous l’imaginez sans doute c‘est donc notre héros du jour qui va se charger de mettre le couvercle sur la marmite de seum des Celtics et d’au moins cinq ou six franchises passées à travers le soir de la Draft. A 102 partout le gosse fait sauter Grant Williams et inscrit son cinquième triple de la soirée, Boston ne reviendra pas, Thérèse elle est bretonne mais Thérèse est surtout l’homme du match, une nouvelle fois.

21 points à 8/15 au tir dont 5/9 du parking, 3 rebonds, 4 passes, 2 steals et des bourses énormes. Il a la te-tê et la gestuelle de Kevin Martin mais déjà le QI basket des plus grands de ce sport, et il est donc en train de contribuer à faire des Kings l’une des darlings de ce début de saison 2020-21. Des Kings désormais propriétaires d’une belle série de cinq succès en six matchs (une défaite d’un petit point contre un Jimmy Butler en fusion) et remontés à quelques succès seulement d’une place en Playoffs. On dit merci qui ? On dit merci Thérèse, tout simplement.