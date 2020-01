Damian Lillard participera au 3-Point Contest à Chicago : tous les tirs se feront du logo cette année

Le meneur des Portland Trail Blazers sera définitivement de la partie au All-Star Weekend. En plus de faire partie des remplaçants pour le main event, il sera en plus présent dans le concours à trois-points. Ça va envoyer du lourd depuis le centre-ville de Chicago.

On connaît enfin le nom du premier participant du concours à trois-points en 2020. Le premier sniper pour enchaîner les filoches de loin sera Damian Lillard d’après Chris Haynes de chez Yahoo Sports. Un premier nom qui n’est pas piqué des hannetons, puisqu’il régale cette saison. On vous invite à regarder les highlights de sa dernière masterclass face aux Rockets. Le mec a pris un énorme coup de chaud, tirant plusieurs fois à 10 mètres avant de faire mouche du logo, tranquille. Bah alors les gars, il ne faut pas passer sous les écrans, il faut le coller. Enfin, essayez de faire quelque chose… Le produit de Weber State a déjà rentré 176 tirs du parking en 46 matchs cette saison pour expliquer son invitation. On parle de 3,8 tirs de loin enregistrés par match avec un taux de 38,5 % de moyenne. Dame D.O.L.L.A. reste bien sérieux comme il faut. Les chiffres sont sympas mais dans les faits aussi le joueur est impressionnant. Il faut voir le nombre de tirs de très loin qu’il peut prendre et surtout la proportion qu’il arrive à rentrer. On évoque de mauvais tirs comme dirait Paul George…

Bonne nouvelle pour le point guard des Blazers, Stephen Curry et Klay Thompson ne seront pas là pour sa troisième participation. L’occasion peut-être d’enfin soulever le trophée, lui qui avait échoué aux portes de la finale pour sa première participation en 2014 et avait pas mal de retard lors de la dernière édition. D’ailleurs qui le challengera cette année ? Chris Haynes avait déjà rapporté que Luka Doncic et Trae Young avaient tous les deux étaient invités au concours. On n’a toutefois pas encore eu de réponse les concernant. Buddy Hield voudra-t-il sa revanche après avoir échoué en finale la saison dernière ? Joe Harris va-t-il venir défendre son titre ? On peux aussi penser à Davis Bertans chez les big men pour venir se frotter aux petits. Le Letton réalise une pure saison et son adresse extérieure est impressionnante. On peut aussi penser à la bande de snipers de Miami. Cependant Ben Threemons, et Giannis Ant3tokounmpo risquent eux d’être un peu justes pour cette fois. Avec encore un peu d’entrainement ils pourront venir tenter leur chance la saison prochaine. Contrairement à Dwight Howard qui tourne à 60% de loin cette saison, avec pas moins de trois matchs à 100% ! Lui qui participe déjà au concours de dunks. Tant qu’à faire, invitez le à tous les concours !

Il commence à réaliser une dizaine de jours pas dégueu le Dame. Record de points de la franchise, joueur de la semaine à l’Ouest, nouvelle sélection au All-Star Game et à un concours, c’est sérieux tout ça ! Il manque plus qu’il ramène petit à petit son équipe vers les Playoffs. Ce sera PAR-FAIT !

Sources : Yahoo Sports – Chris Haynes