All-Star Game 2020 : les remplaçants de la Conférence Ouest ont été dévoilés, Rudy Gobert touche enfin les étoiles !

C’était la grande annonce attendue ce soir, elle a été faite en direct sur la chaîne TNT. Les remplaçants de la Conférence Ouest pour le All-Star Game 2020 ont été dévoilés, et on retrouvera du beau monde à Chicago le dimanche 16 février. Un Français All-Star ? Oui, c’est bien notre réalité, merci Rudy Gobert !

Pendant que certains se lèvent pour applaudir, d’autres aiguisent leurs couteaux pour agir. C’est le grand classique chaque année, les joueurs sélectionnés pour le All-Star Game imposent un débat sur la planète basket qui se termine souvent dans un grand bordel général. Et une fois n’est pas coutume, on va se lancer à coeur joie dans cette discussion, avec vous tous, pour voir ce qui vous a plu ou déplu. Plusieurs informations à retenir, cependant, avant cela. La semaine dernière, ce sont les titulaires du ASG qui avaient été dévoilés, en combinant le vote des fans, celui des médias et celui des joueurs. Concernant les remplaçants ? Ce sont les entraîneurs de la NBA qui ont voté, pour envoyer 2 guards, 3 forwards et 2 wild cards à Chicago dans un peu plus de deux semaines. Pour rappel, ces joueurs ne seront pas réunis dans la même équipe puisque ce sont les capitaines qui feront prochainement leurs sélections : Giannis et LeBron drafteront leurs coéquipiers le jeudi 6 février, à 1h du matin. Si vous voulez regarder cette décision en direct, vous savez désormais quoi faire. Hormis cela, pas grand chose à redire si ce n’est que les remplaçants sont souvent sélectionnés en prenant en compte le bilan de leur équipe et leur production individuelle, ce qui crée parfois certains décalages et peut provoquer le débat. On ne perd pas plus de temps, voici les remplaçants qui représenteront officiellement la Conférence Ouest pour le All-Star Game 2020.

Damian Lillard (Blazers)

(Blazers) Russell Westbrook (Rockets)

(Rockets) Nikola Jokic (Nuggets)

(Nuggets) Rudy Gobert (Jazz)

(Jazz) Brandon Ingram (Pelicans)

(Pelicans) Chris Paul (Thunder)

(Thunder) Donovan Mitchell (Jazz)

Les anciens qui sont de retour ? Ils sont au nombre de 4 ! Si les résultats des Blazers ne sont pas réjouissants cette saison, Damian Lillard continue à faire du sale en NBA et son statut de All-Star reste intouchable. Le meneur de Portland sera ravi de croiser un certain Russell Westbrook au match des étoiles, même s’il y a la possibilité de ne pas voir les deux hommes jouer dans la même team. Westbrook s’est plutôt bien adapté au jeu des Rockets, il mettra sa dynamite habituelle le dimanche soir. Nikola Jokic est de retour en logique leader d’une des quatre meilleures équipes de sa conférence, le début de saison a été compliqué pour le monstre de Denver mais une fois la machine en route on a retrouvé le candidat MVP aperçu l’an dernier. Enfin, le grand retour c’est celui de Chris Paul, qui n’avait pas participé à la rencontre des étoiles depuis 2016. Passé par Houston et transféré à OKC, le Point God a fermé des bouches par wagons de treize cette saison et le voilà récompensé pour son comeback. Plaisir de retrouver le patron balle en main.

Les petits nouveaux, ils sont 3, dont deux qui nous viennent du Jazz ! C’est la teuf à Utah, et c’est peu dire. Alors que ces dernières années étaient plutôt marquées par le spot de spectateur pour le All-Star Game, le Jazz peut bomber le torse et se dire qu’il y aura deux représentants à Chicago dans deux semaines. Donovan Mitchell, qui a progressé encore une fois cet été et est devenu le patron offensif de sa franchise, a évolué à un niveau de All-Star cette saison. Moins de montagnes russes dans les performances, des meilleurs choix en attaque, ça y est la sensation rookie est désormais une étoile en NBA et c’est plus que mérité. Puis, à ses côtés, que dire… Cocorico ! Rudy Gobert est un All-Star, c’est cette phrase qu’on voulait écrire depuis si longtemps et la voici officielle. Attristé par sa non-sélection l’an dernier, le pivot français a réalisé un chantier depuis octobre dernier, en contrôlant l’une des meilleures défenses de toute la NBA, en augmentant sa production au rebond, en tétanisant les attaquants adverses dans le money-time et en laissant son jeu parler pour lui. Gobert rejoint Tony Parker et Joakim Noah dans la courte liste des Français qui ont déjà été nommés All-Star, en attendant la génération qui arrive dans le rétro. Big-up pour finir à Brandon Ingram et sa production énorme cette année avec les Pels, qui se voit là récompensé de ses efforts pour tenir la tête de NOLA hors de l’eau en attendant l’avènement de Zion Williamson. On a évidemment une pensée pour Devin Booker, DeMar DeRozan, Paul George, Karl-Anthony Towns et tant d’autres, mais les votes sont bouclés !

Qui vous a choqué ? Qui aurait dû être nommé ? Est-ce que vous aviez les sept mêmes joueurs dans votre panier ? La parole est au peuple, pour débattre jusqu’au bout de la nuit, avant de se retrouver le dimanche 16 février à Chicago pour le All-Star Game 2020 !