Aaron Gordon sera au prochain Slam Dunk Contest : manque plus que Zach LaVine et on tient notre remake de 2016 !

Vous vous souvenez du Slam Dunk Contest 2016 et de ce duel exceptionnel entre Aaron Gordon et Zach LaVine ? Eh bien on pourrait avoir droit à un remake. En effet, on vient d’apprendre que le dunkeur fou du Magic sera de la partie pour maltraiter les arceaux dans deux semaines.

Aaron Gordon est donc de retour au Slam Dunk Contest, et il aura cette fois la ferme intention de repartir avec le trophée du meilleur dunkeur entre les mains. La nouvelle a été annoncée par Shams Charania de The Athletic et tout de suite, on a eu de nombreux souvenirs qui sont passés par la tête. Non, on ne parle pas de l’épisode du drone mais plutôt de cette battle all-time entre Gordon et Zach LaVine en 2016. Tout le monde s’en souvient. Impossible d’oublier cette édition légendaire du Slam Dunk Contest, durant laquelle les deux phénomènes avaient enchaîné les tomars venus de l’espace. Pour certains, Gordon aurait mérité de l’emporter mais c’est finalement LaVine qui avait réalisé le back-to-back après sa première victoire en 2015. Le dunkeur d’Orlando aura donc une nouvelle opportunité dans 15 jours devant le public de Chicago, et on avoue qu’on aimerait bien voir le guard des Bulls face à lui, histoire d’avoir un nouveau duel de folie. Pour le moment, on attend toujours la réponse de l’intéressé, car on rappelle qu’il a bien été invité pour participer au concours au début du mois de janvier. Allez Zach, fais pas ton relou et dit oui. Gordon mérite bien une opportunité pour prendre sa revanche tu crois pas ? En plus, tu seras devant ton public, ça se refuse pas ça !

Bon, on va voir ce que LaVine va décider, et on aura sans doute très bientôt une réponse car visiblement, ça pourrait dépendre de sa sélection ou non-sélection pour le prochain All-Star Game. Pour info, les remplaçants seront choisis ce jeudi et Zach fait partie des candidats, lui qui sort une campagne à 25,1 points, 4,9 rebonds et 4,0 passes décisives sous le maillot des Taureaux. S’il est sélectionné, les chances pour qu’il participe au Slam Dunk Contest seraient plus élevées. On va donc suivre ça de près. En attendant, on connaît déjà les deux autres participants en plus d’Aaron Gordon. En effet, Dwight Howard et Derrick Jones Jr. seront de la partie et ça promet du beau spectacle. La présence de Dwight va rappeler des souvenirs de l’époque Superman, lui qui a remporté le concours en 2008. On a hâte de voir ce qu’il va nous proposer à 34 balais mais connaissant le bonhomme, il va réussir à nous sortir quelque chose d’excitant. Quant à Derrick Jones Jr., on parle d’un mec véritablement monté sur ressort, capable de s’envoler pour lâcher des dunks bien violents. Il avait déjà participé au concours de 2017 avec Aaron Gordon, et s’était même qualifié pour la finale avant de s’incliner contre Glenn Robinson III.

On connaît désormais trois des quatre participants au concours de dunks, et on attend de voir qui va compléter le tableau final. Zach LaVine ? On espère vraiment. En tout cas, y’a moyen qu’on se régale dans deux semaines du côté du United Center.

Orlando Magic forward Aaron Gordon has committed to the NBA Slam Dunk contest at All-Star weekend in Chicago, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Gordon joins Dwight Howard and Derrick Jones Jr. as commitments so far. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2020

Source texte : The Athletic