Preview Clippers – Kings : match chargé d’émotion au Staples Center, mais place au basket

Pour la première fois depuis la disparition de Kobe Bryant, le Staples Center va proposer un match de basket cette nuit. Les Clippers accueillent les Kings, la balle orange reprend ses droits à Los Angeles, et l’émotion va être palpable.

La rencontre face aux Kings cette nuit devrait normalement être une formalité pour les Clippers. Dynamiques et bilans opposés, les deux équipes ne jouent pas dans la même catégorie. Les troupes de Kawhi Leonard ont évidemment toutes les armes pour venir à bout d’une équipe de Sacramento en perdition, même si ces derniers peuvent créer la surprise sur un malentendu. Mais là, le contexte est bien particulier suite à la tragédie de dimanche dernier.

Après le report de la rencontre des Lakers, déjà face aux Clippers, le Staples Center n’a toujours pas accueilli un match de basket depuis la tragique nouvelle. Kobe était la figure la plus emblématique de cette salle, pendant deux décennies il a fait vibrer une ville, un sport tout entier. Pour les Lakers, il était impossible d’enfiler les sneakers si tôt après une telle perte, la franchise a préféré prendre le temps pour se recueillir de son côté. Cette nuit, en attendant la prochaine rencontre des Lakers justement, ce sont donc les Clippers qui fouleront de nouveau le parquet de Kobe. Dans la rivalité, l’autre franchise de L.A. lui voue évidemment un immense respect. Dans sa salle, elle va le montrer.

La salle, qui accueille les deux franchises de Los Angeles depuis 1999, était presque la sienne, comme en témoignent ses deux maillots accrochés au plafond. Lui même drafté en 1996, elle l’a accompagné quasiment toute sa carrière, et Kobe a écrit l’histoire du Staples depuis son inauguration. Ce match sera l’occasion d’honorer le Black Mamba dans son ancienne demeure, autour de la passion qui aura occupé toute sa vie ou presque. Cette première rencontre au Staples Center depuis le drame sera forcément riche en émotions. L’occasion pour une salle tout entière de raisonner en hommage à Kobe Bryant. Si la soirée s’annonce déjà difficile, dans la nuit de vendredi à samedi, ce sont les Lakers qui retrouveront le Staples Center face aux Blazers. La franchise pourpre et or pourra alors rendre un hommage en bonne et due forme à l’un des plus grands de son histoire, et de celle du basket.

Le basket est de retour au Staples Center, et c’est exactement ce qu’aurait voulu Kobe Bryant. Les hommes de Doc Rivers rendront un premier hommage au Black Mamba. Vendredi, ce sont les Lakers qui honoreront leur légende.