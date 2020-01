Zach LaVine invité pour le Slam Dunk Contest de Chicago : on dit clairement oui, dommage qu’il n’ait pas encore dit la même chose

À un peu plus d’un mois du All-Star Week-end, les visages des invités aux différents concours se dévoilent peu à peu et les rumeurs vont bon train. Cette fois, l’information est confirmée, la NBA a envoyé une invitation pour le Slam Dunk Contest au double vainqueur de l’épreuve, on a nommé Zach LaVine.

Hier soir, on vous annonçait que Dwight Howard et Ja Morant étaient les premiers invités au concours de dunks. Dwight a confirmé sa présence et Ja réfléchit encore. Des bruits de couloirs laissaient supposer la présence de Derrick Jones Jr. mais c’est Zach LaVine qui a reçu une invitation de la part de la Ligue d’après Eric Woodyard d’ESPN. LaVine n’a cependant toujours pas pris de décision concernant sa participation. On espère que cette hésitation n’est qu’un simple bluff pour faire monter la hype autour du concours parce que s’il refuse, on sera… très déçus et on ne sera pas les seuls. En effet, déception c’est un euphémisme ici car on a tous en tête les images du duel légendaire que l’arrière des Bulls a livré contre Aaron Gordon. Si vous étiez dans une grotte en 2016, on va vous rafraîchir un peu la mémoire sur ces performances. Après les dunks de qualification, les deux bâtons sauteurs se sont retrouvés en finale. Théoriquement, le format prévoyait deux tomars par joueur et le meilleur au niveau des résultats soulevait le trophée. Cependant, la paire d’extraterrestres a décidé que ce n’était pas assez. Au terme des deux slams prévus : égalité, les bougres ayant reçu à chaque fois le score max de 50 points. On part alors sur un dunk décisif. Et là, rebelote, égalité. C’est un quatrième marteau qui viendra départager les marsupiaux et offrir le titre à Zach LaVine dans ce qui restera l’un des Slam Dunk Contests les plus spectaculaires de l’histoire de la NBA.

Zach LaVine has been invited to participate in this year’s dunk contest in Chicago, but hasn't made a decision, per sources. He is more likely to participate if he makes the ASG. He was 5th for guards on East's first fan voting with a career-best 23.8 ppg and 39.8% from 3. — Eric Woodyard (@E_Woodyard) January 6, 2020

Vous l’aurez compris, on veut voir LaVine au All-Star Week-end, et la Ligue a répondu aux demandes de nombreux fans qui réclamaient le joueur des Bulls pour le concours de dunks. Il ne manque plus qu’il accepte, mais rien n’est moins sûr. En effet, Zach a déclaré qu’il ne dirait pas non… au concours à 3-points. Pourquoi pas après tout, il est dixième au nombre de tirs primés par match cette saison avec un joli pourcentage de 39,1%. Mais please, d’abord le Slam Dunk Contest Zach, on a besoin de toi pour nous hyper et pour redorer le blason de cet événement pas toujours au top ces dernières années. Et quel meilleur moyen de nous chauffer que la présence de l’ancien double vainqueur ? Peut-être la participation d’Aaron Gordon pour un remake de leur duel légendaire. De plus, Zach LaVine a des chances de participer au match des étoiles cette saison, il est actuellement cinquième dans le classement des votes chez les arrières de l’Est et pourrait représenter les Bulls devant son public. Parce que oui, ça serait con de faire un All-Star Game à Chicago sans un joueur des Bulls, mais bon avec eux on sait jamais.

Here’s part of Zach LaVine interview. pic.twitter.com/qq83cIySEi — K.C. Johnson (@KCJHoop) January 7, 2020

Les noms des invités et des participants au Slam Dunk Contest se dévoilent peu à peu et commencent sincèrement à nous hyper. Maintenant, faudrait que Ja et Zach acceptent sinon on va se retrouver avec un Robin Lopez versus Dwight Howard en finale et on va tous pleurer du sang.

Source texte : ESPN / Chicago Tribune