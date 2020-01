All-Star Game 2020 : les remplaçants de la Conférence Est ont été dévoilés, les bilans solides ont été récompensés !

C’était la grande annonce attendue ce soir, elle a été faite en direct sur la chaîne TNT. Les remplaçants de la Conférence Est pour le All-Star Game 2020 ont été dévoilés, et on retrouvera du beau monde à Chicago le dimanche 16 février. Retrouvailles, retrouvailles !

Pendant que certains se lèvent pour applaudir, d’autres aiguisent leurs couteaux pour agir. C’est le grand classique chaque année, les joueurs sélectionnés pour le All-Star Game imposent un débat sur la planète basket qui se termine souvent dans un grand bordel général. Et une fois n’est pas coutume, on va se lancer à coeur joie dans cette discussion, avec vous tous, pour voir ce qui vous a plu ou déplu. Plusieurs informations à retenir, cependant, avant cela. La semaine dernière, ce sont les titulaires du ASG qui avaient été dévoilés, en combinant le vote des fans, celui des médias et celui des joueurs. Concernant les remplaçants ? Ce sont les entraîneurs de la NBA qui ont voté, pour envoyer 2 guards, 3 forwards et 2 wild cards à Chicago dans un peu plus de deux semaines. Pour rappel, ces joueurs ne seront pas réunis dans la même équipe puisque ce sont les capitaines qui feront prochainement leurs sélections : Giannis et LeBron drafteront leurs coéquipiers le jeudi 6 février, à 1h du matin. Si vous voulez regarder cette décision en direct, vous savez désormais quoi faire. Hormis cela, pas grand chose à redire si ce n’est que les remplaçants sont souvent sélectionnés en prenant en compte le bilan de leur équipe et leur production individuelle, ce qui crée parfois certains décalages et peut provoquer le débat. On ne perd pas plus de temps, voici les remplaçants qui représenteront officiellement la Conférence Est pour le All-Star Game 2020.

Kyle Lowry (Raptors)

(Raptors) Ben Simmons (Sixers)

(Sixers) Khris Middleton (Bucks)

(Bucks) Jimmy Butler (Heat)

(Heat) Jayson Tatum (Celtics)

(Celtics) Bam Adebayo (Heat)

(Heat) Domantas Sabonis (Pacers)

Les anciens qui sont de retour ? Ils sont au nombre de 4 ! Kyle Lowry, exceptionnel avec les Raptors cette saison, rejoindra son poto Pascal Siakam pour représenter les couleurs des champions en titre. Leadership et solidité ont marqué la demi-saison de Lowry, qui mérite clairement sa place au match des étoiles. Khris Middleton, bras-droit officiel de Giannis, continue à passer sous le radar des gens et pourtant quelle demi-saison du sniper des Bucks. Pourcentages dingues, défense, régularité dans l’effort, Khris valide sa prolongation contractuelle signée cet été, pour l’instant. Ben Simmons mettra du rythme dans son équipe, après sa première sélection l’an dernier le meneur des Sixers appréciera certainement les espaces créés par ce match au tempo plutôt cool. Sans Embiid, Ben a rappelé à tout le monde qu’il était bien un All-Star en NBA. Pour finir, Jimmy Butler revient après un an d’absence car l’arrière du Heat n’avait pas pu participer au match de 2019, mais sa signature à Miami suivie par le début de saison de sa nouvelle franchise ont totalement remis à jour son image.

Les petits nouveaux, ils sont 3 ! Jayson Tatum, côté Boston, a totalement profité du changement de direction cet été chez les Celtics pour confirmer tout le talent entrevu lors de sa saison rookie. Avec près de 22 points de moyenne, une popularité énorme chez les fans, les bons résultats de son équipe et la progression du joueur en un an, Tatum rejoint Kemba Walker et rendra certainement hommage à Kobe avec ses shoots à mi-distance plein de grâce. Dans un style nettement différent, Domantas Sabonis apportera ses épaules, ses écrans et son jeu de jambes au poste dans ce All-Star Game 2020, une belle récompense pour un joueur qui a tout donné chez les Pacers cette saison. Orpheline de Victor Oladipo, la franchise d’Indiana a pu compter sur Sabonis pour rester dans les hauteurs de l’Est, et c’est une magnifique production (18-12) qui a été apportée chaque soir par celui qui a été prolongé dans le coin… juste avant le début de saison. Dernier petit nouveau ? Bam Adebayo, qui poursuit sa saison exceptionnelle avec une invitation à la soirée la plus hype de l’année, récompense loin d’être illogique pour celui qui docte avec Jimmy Butler le tempo de la troisième meilleure équipe de l’Est à l’heure de ces lignes. Alors évidemment, on a une pensée pour Zach LaVine, Bradley Beal, Spencer Dinwiddie, Evan Fournier, Jaylen Brown et tant d’autres, mais les votes sont bouclés !

Qui vous a choqué ? Qui aurait dû être nommé ? Est-ce que vous aviez les 7 mêmes joueurs dans votre panier ? La parole est au peuple, pour débattre jusqu’au bout de la nuit, avant de se retrouver le dimanche 16 février à Chicago pour le All-Star Game 2020 !