Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 5 : un bigleux, un boxeur, un flambeur et un balayeur, sacré casting pour remplacer Russell Westbrook

Le mercredi c’est le jour des sorties, ça date pas d’hier et en NBA c’est pareil. Avant de se lancer dans un énième mercredi Panzani, rien de tel que de se délecter du nouvel épisode du Shaqtin’ A Fool. Et cette semaine c’est vraiment clean !

Les quatre nominés ont frappé fort pour cette cinquième semaine et le Shaq nous régale encore une fois. On commence avec un Reggie Jackson qui échoue à la quatrième place malgré une performance incroyable. Le binoclard des Clippers a réussi à bloquer la balle entre la planche et le cercle non pas une mais deux fois dans le même match ! Tout ça sous les yeux d’un Kawhi Leonard qui aurait préféré être ailleurs (toi-même tu sais où)… Allez Reggie, file chez l’ophtalmo. Cocorico la France est présente et qui mieux que Rudy Gobert pour nous faire briller ? Le pivot préféré de ton pivot préféré distribue une énorme crêpe à Damian Lillard avant de se prendre pour Tony Yoka et de laisser Nurkic choper le rebond et le 2+1, c’est ça l’efficacité française. On enchaîne avec la tentative de dunk lunaire de LaMelo Ball en contre-attaque, la scène est indescriptible et His Airness en personne se frotte les yeux tellement ça pique. Le Slam Dunk Contest c’est pas pour tout de suite, désolé LaVar. À la première place cette semaine, le sensationnel mop guy que le monde entier a découvert cette semaine lors des matchs de la FIBA. Il a 40 ans, il vit en Angola, il est le pro du nettoyage et il est surtout prêt à faire 54 saltos en moins de cinq secondes pour venir passer un coup de serpillière sur le parquet. Forcément une telle performance ne pouvait échapper au Shaq qui nous délecte de montages uniques.

Reggie Jackson qui n’y voit plus très clair, Rudy qui change de sport, LaMelo qui se chauffe un peu trop et « Toy Limpa Chão » qui enflamme la piste, encore une fois le casting était bien rempli pour ce cinquième Shaqtin’ A Fool. Une seule grosse inquiétude, mais où est Russell Westbrook ?