Programme NBA : un classique Celtics – Sixers et le retour d’Aaron Gordon à Orlando, voici le menu de ce mercredi Panzani

Après Nikola Vucevic, c’est au tour d’Aaron Gordon de faire son retour au Amway Center d’Orlando ce soir. L’une des rivalités historiques de la NBA prendra également place dans le Massachusetts, et du côté du Wisconsin DeMarcus Cousins commence son contre-la-montre pour une place définitive dans le roster. C’est parti pour un tour des States en six heures chrono.

# LE PROGRAMME DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021

1h : Pacers – Hawks

1h : Magic – Nuggets

1h : Wizards – Timberwolves

1h30 : Celtics – Sixers

1h30 : Heat – Cavaliers

2h : Bucks – Hornets (sur beIN Sports 4)

2h : Pelicans – Mavericks (sur beIN Sports 1)

2h : Thunder – Rockets

4h30 : Clippers – Kings

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Celtics – Sixers (1h30) : les deux équipes ont le plus de face-à-face dans l’histoire des Playoffs (21 séries) et composent donc l’une des plus grandes rivalités de la NBA. Autrement dit, cette date était déjà cochée dans le calendrier des fans de Philadelphie et de Boston. Cette rencontre marque le début d’un calendrier hardcore en décembre pour les Sixers de Joel Embiid, et quoi de mieux pour débuter qu’une rivalité historique entre deux franchises au coude-à-coude au classement (bilan identique de 11 victoires – 10 défaites). Pour la petite anecdote, Enes Kanter Freedom jouera son premier match avec « Freedom » marqué sur le dos de son maillot.

Boston Celtics' play Enes Kanter became a U.S. citzen and offiically changed his name to Enes Kanter Freedom. He'll debut his Freedom uniform tomorrow night against the @sixers! pic.twitter.com/ATmvKHvbIa — Rich Zeoli 🇺🇸 (@Richzeoli) November 30, 2021

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Nikola Jokic a fait son retour en début de semaine contre Miami. Les Nuggets sont automatiquement plus compétitifs avec le MVP en titre dans leur rang, alors pourquoi rater une miette de ce qui pourrait être un doublé pour le Joker face au Magic, d’autant plus que ce match représente également le retour d’Aaron Gordon à Orlando.

Les Wolves sont très en forme en ce moment et avec Anthony Edwards, la probabilité d’assister à un assassinat sur poster est tellement grande que les matchs de Minnesota sont un must-see.

Miami s’est de nouveau invité à la table des grands cette saison, mais ce soir les Floridiens devront faire face à l’équipe poil à gratter de ce premier quart d’exercice : les Cavaliers. Il fait bon suivre la Conférence Est actuellement.

DeMarcus Cousins a paraphé son contrat avec les Bucks avec une clause particulière : il aura jusqu’au 7 janvier pour faire ses preuves avant que son contrat ne soit intégralement garanti. Ça commence ce soir Boogie !

Après une grosse défaite à la maison contre Cleveland, il sera intéressant de voir comment les Mavs répondent face à l’adversité contre des Pelicans un peu moins nuls qu’en tout début de saison.

Bien sûr, pour pimenter le tout, les matchs auront lieu avec un intervalle de temps très restreint. Les écrans scindés seront encore une fois de sortie en cette soirée mercredi Panzani. Buon Appetito !