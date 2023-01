Cette saison, le banc des Blazers est celui qui score le moins – et de loin – dans toute la NBA. La nuit dernière face aux Cavaliers, cette tendance s’est encore confirmée, et a à nouveau coûté cher à la franchise de l’Oregon.

“Imagine tu scores 50 points mais ton banc est tellement éclaté que tu perds. Nan j’rigole. Mais imagine quand même.”

Voilà le genre de boutade qui ne doit pas trop amuser Damian Lillard. Malgré les 50 points inscrits jeudi par le boss des Blazers, les joueurs de Chauncey Billups ont perdu à domicile face à Cleveland, une cinquième défaite de suite qui les place à la 11e place de l’Ouest. Et le faible apport des remplaçants – seulement 9 petits points inscrits en sortie de banc hier soir par Portland, contre 21 pour leur adversaire – n’est pas étranger à ce revers.

La franchise de l’Oregon possède cette saison le banc le moins productif de NBA. Les remplaçants de Portland ne scorent en effet que 23,8 points par match en 2022-23, ce qui les place déjà à bonne distance des 27,5 points de la second unit du Miami Heat, avant-dernière en la matière. Certes il n’y a pas que les points qui comptent, mais ça pique quand même. À titre de comparaison, les bancs les plus prolifiques de ce classement dominé par les Spurs – oui ils sont bien premiers quelque part – dépassent les 40 unités de moyenne.

Alors que Lillard déplace des montagnes pour porter son équipe, que les autres membres du cinq majeur (Anfernee Simons, Josh Hart, Jerami Grant, Jusuf Nurkic) réalisent – chacun dans leur registre – une saison plus ou moins solide, le point d’amélioration est tout trouvé côté Portland. Le meilleur scoreur du banc des Blazers est à ce jour le rookie Shaedon Sharpe… avec seulement 7,5 points de moyenne. De quoi donner du boulot au GM Joe Cronin à l’approche de la trade deadline.

🚨 Plusieurs exécutifs surveilleraient de près Joe Cronin, qui pourrait être agressif à la trade deadline. L’architecte des Blazers avait été très actif l’an passé, et son souhait d’entourer Damian Lillard le mieux possible reste au top de ses priorités. Rendez-vous cet été ? pic.twitter.com/QM7NaAbJSI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2023

À ce jour, aucune rumeur ne fait réellement état d’un intérêt concret du board des Blazers pour un nom susceptible de solutionner les maux de l’équipe. Pourtant, ce ne sont pas les noms qui manquent : des vétérans comme Eric Gordon ou Bojan Bogdanovic qui végètent dans les bas-fonds de la Ligue cette saison ne demandent qu’à venir renforcer une franchise ambitieuse. Mais pour obtenir ce genre de joueur, il faudra lâcher une contrepartie sérieuse, potentiellement un choix de premier tour de draft.

La solution peut-elle dès lors venir de l’intérieur ? Shaedon Sharpe montre de belles choses, et l’on peut raisonnablement lui prêter un plafond élevé. Mais alors que Lillard fêtera cette année ses 33 ans, les Blazers peuvent-ils se permettre de miser sur le développement à long terme d’un jeune prospect pour gagner ? Il convient de rappeler également que les blessures simultanées de plusieurs joueurs de rotation (Nassir Little, Justise Winslow, Gary Payton II) ne sont pas de nature à laisser beaucoup de choix à Chauncey Billups. Lequel n’a pas non plus démontré, à l’inverse de plusieurs de ses homologues, une aptitude réelle à la politique du next man up, et semble avoir du mal à faire confiance aux jeunes comme Jabari Walker, Greg Brown III ou encore Keon Johnson.

La production offensive du banc, voilà un problème qui plombe Portland. Alors il faut agir à présent car beaucoup d’équipes sont en course pour les Playoffs à l’Ouest, et chaque détail aura son importance pour être compétitif.

Source texte : Statmuse