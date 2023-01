La NBA G League, l’antichambre de la Grande Ligue, a annoncé l’organisation de son propre All-Star Game à l’occasion du All-Star Weekend de Salt Lake City en février prochain. L’évènement sera connu sous le nom de G League Next Up Game.

Les spectateurs et téléspecateurs du prochain All-Star Weekend auront la possibilité d’assister à une rencontre entre les meilleurs joueurs de la G League, la petite sœur de notre Ligue préférée. Ce match de gala pourra réunir des joueurs issus des rosters de G League bien sûr, mais aussi des joueurs en two-way contract avec une franchise NBA, ayant joué au moins quatre rencontres dans l’antichambre de la Grande Ligue cette saison. Le système de désignation des participants est similaire à celui du “vrai” All-Star Game, à base de vote pour les titulaires et de sélection des remplaçants.

REPORT: There will be a G League All-Star Game during All-Star weekend known as the “G League Next Up Game.”

