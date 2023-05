La Coupe du Monde 3×3 reprend du service en Autriche demain pour son édition 2023. Une compétition à grand enjeu pour les Équipes de France, un an avant les Jeux Olympiques à domicile où les Bleus et Bleues rêveront (à nouveau) de médailles. Bref : qui, quand, quoi, où ? Petit guide pour suivre au mieux le rassemblement de l’élite du basket 3×3 !

RÉTRO SUR LA COUPE DU MONDE 2022

Une édition en Belgique qui restera dans les annales de la Fédération Française pendant longtemps. Après avoir atteint le dernier carré de la compétition, les deux EDF sont reparties d’Anvers une médaille au cou. Les garçons avec le bronze et les filles avec l’or, franchement on ne pouvait pas espérer mieux. Les Bleus ont retrouvé le podium de la Coupe du Monde pour la première fois en cinq ans, et les filles soulèvent à nouveau le plus beau trophée avant de chiper celui de l’Euro deux mois plus tard. On comprend donc pourquoi les Français(es) arrivent déterminés à Vienne après avoir franchement assuré en tournoi de préparation.

QUI SERONT LES HUIT GUERRIERS ET GUERRIÈRES ?

Pour les hommes, le choix du roster a été compliqué entre les joueurs membres de Paris 3×3 montant en puissance sur ce début de saison, et des joueurs de 5×5 pouvant apporter une plus-value lors de cette Coupe du Monde. Mais le choix s’est arrêté sur quatre des joueurs de l’équipe professionnelle construite par la FFBB l’année passée. Alex Vialaret et Franck Seguela sont de retour pour faire mieux que l’année passée, mais pas de Léopold Cavalière et Antoine Eïto dans les parages, étant en Playoffs LNB lors de la prépa. Ils seront remplacés par Jules Rambaut et Vincent Fauche, deux soldats prêts à tout donner sous le maillot bleu.

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟑𝐱𝟑

4 joueurs ont été sélectionnés pour représenter la France lors de la Coupe du Monde 3×3 du 30 mai au 4 juin à Vienne ⚔🇫🇷

📝 + d'infos : https://t.co/EPPKgM0cgF pic.twitter.com/9oBKnayVrf

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 24, 2023

Pour les femmes, il n’y avait pas dix mille questions à se poser. On prend les mêmes que l’année dernière et on recommence. Elles ont juste dû attendre que l’une d’elles finisse les Playoffs de Ligue Féminine pour se remettre en route ensemble en tournoi de prépa et boum, les billets d’avion étaient réservés. Laëtitia Guapo, Marie-Ève Paget, Myriam Djekoundade et Hortenze Limouzin. Bref, la dream team.

📣 𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟑𝐱𝟑

4 joueuses ont été sélectionnées pour représenter la France lors de la Coupe du Monde 3×3 du 30 mai au 4 juin à Vienne 🇫🇷⚔

📝 + d'infos : https://t.co/FeIIZsQwNq pic.twitter.com/xZ4Ih8jaDt

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 28, 2023

LES GROUPES DE NOS EDF

Les deux Équipes de France abordent un groupe assez imprévisible avec un adversaire de taille pour chacun d’entre eux. Les garçons devront essayer de se défaire de la Serbie, championne du monde en titre, pour choper la première place du groupe A et éviter les huitièmes de finales faisant office de barrage. Les Bleues auront affaire à un groupe plus facile que les mecs mais attention à l’Espagne tout de même. Les Espagnoles avaient éliminé la France lors de la Coupe d’Europe 2021 à domicile à face à la Tour Eiffel, et si cela n’est pas une déclaration de guerre…

Les garçons auront un parcours difficile vu le nombre de joueurs référencés sur le World Tour 3×3 présent dans les rosters des équipes. Dès les quarts par exemple, ça peut tomber sur les Pays-Bas (4ème nation mondiale), la Lituanie (3èmes) ou les États-Unis (2èmes) qui continuent à gagner en expérience avec de vraies équipes sur le circuit des Masters. Attention aux États-Unis chez les femmes également, qui arrivent avec une équipe jeune qui deux joueuses qui font des ravages en universitaire. Le Canada, que les Bleues avaient battu en finale l’année passée, ainsi que la Chine et l’Allemagne seront également des rivales à garder dans les rétros.

LE PROGRAMME DES PHASES DE GROUPE :

Pour les Bleus (H) :

Mardi – 20h25 : France VS Brésil

Mardi – 22H05 : France VS Serbie

Jeudi – 20h25 : France VS Allemagne

Jeudi – 22h05 : France VS Madagascar

Pour les Bleues (F) :

Mardi – 17h10 : France VS Brésil

Mardi – 19h20 : France VS Espagne

Jeudi – 19h20 : France VS Pays-Bas

Jeudi – 21h40 : France VS Autriche

OÙ REGARDER LES MATCHS ?

L’intégralité des rencontres des Équipes de France ainsi que les plus belles rencontres, comme celles de la Serbie ou des USA, seront retransmises en direct sur la plateforme numérique de l’Équipe. Si vous ne pouvez pas vous poser pendant les quinze minutes de match, la plupart des matchs seront diffusés en différé sur La Chaîne L’Équipe.