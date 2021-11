On a des nouvelles de Deron Williams : direction les rings de boxe, rendez-vous le 18 décembre pour un moment qui s’annonce all-time

Vous aimez les news WTF ? Ça tombe bien, on a une petite bombe pour vous. Ce vendredi, on a donc appris que Deron Williams allait réapparaître sur un… ring de boxe dans la catégorie poids lourds . Non, nous ne sommes pas le 1er avril. Donc non, ce n’est pas une blague.

Ahh ce bon vieux Deron. Ce meneur exceptionnel qui faisait de la concurrence à Chris Paul quand il était dans son prime. Mais ça, c’était avant les blessures et les abonnements au McDo. On n’avait pas trop de nouvelles du bonhomme depuis son départ des parquets NBA en 2017, mais on peut dire que ça valait clairement le coup d’attendre. Selon Shams Charania de The Athletic, Deron va monter sur les rings de boxe le 18 décembre prochain, date du combat opposant Jake Paul à Tommy Fury à Tampa en Floride. Oui, notre Deron, torse nu et avec des moufles, quelque chose nous dit que ça va être épique. Son adversaire ? On ne le connaît pas officiellement à l’heure de ces lignes, mais visiblement ça pourrait être un certain Frank Gore. Les fans de NFL le connaissent bien, c’est un ancien running back de 38 ans qui était encore sur les terrains de Foot US la saison dernière. Même si la nouvelle nous surprend forcément un peu, il faut savoir que Deron Williams a un vrai historique avec les sports de combat. Dans sa jeunesse, il a gagné deux titres de champion d’État en lutte et suite à son retrait des parquets NBA, il s’est lancé à fond dans l’univers MMA. Il est notamment devenu co-propriétaire de Fortis MMA, l’un des centres d’entraînement les plus réputés du pays, basé du côté de Dallas. Autrement dit, en baston, il s’y connaît plutôt pas mal et on conseille à Frank Gore – si c’est bien lui son adversaire – de se préparer bien comme il faut.

Deron Williams sur le ring ?! 😭 https://t.co/3N1wFjpmo7 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 5, 2021

Un ancien joueur NBA sur un ring de boxe, on a déjà vu ça il n’y a pas très longtemps. En novembre 2020, le petit Nate Robinson est allé affronter le youtubeur Jake Paul. Bon, faut bien l’avouer, ça s’est très mal terminé pour l’ami Nate, défait par KO dès le deuxième round après s’être pris une très grosse droite dans la bouche. On souhaite évidemment plus de réussite à Deron en décembre prochain, parce que ça fait jamais plaisir de voir une ancienne star NBA au tapis. Autre joueur passé par la Grande Ligue à être monté sur un ring récemment, l’ancien Laker Lamar Odom en juin dernier, avec plus de réussite au final puisqu’il avait mis KO Aaron Carter dans un combat bien WTF.

18 décembre 2021, Deron Williams sur un ring de boxe. Vous pouvez déjà entourer la date en rouge dans votre agenda, car c’est juste immanquable.

Source texte : The Athletic