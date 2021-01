Lamar Odom n’a jamais pris de gants mais se met finalement… à la boxe : on lui souhaite déjà un meilleur succès que Nate Robinson

La boxe est en train de devenir le nouveau refuge des retraités NBA. Après Nate Robinson, c’est au tour de Lamar Odom, champion NBA en 2010 et 2011 avec les Los Angeles Lakers, d’enfiler les gants et de monter sur le ring.

L’ancien ailier des Lakers Lamar Odom, désormais âgé de 41 ans, a signé un contrat avec l’organisation Celebrity Boxing et participera à son premier combat le 12 juin contre un adversaire à déterminer. Lamar Odom aura la lourde tâche de sauver l’honneur de la NBA après la déconvenue de Nate Robinson en décembre dernier, qui avait vu le célèbre dunkeur se faire rétamer par la star de Youtube américaine Jake Paul. Un knock-out qui avait fait le tour du monde et qui avait mis à mal la communauté NBA. Néanmoins, au contraire de Robinson, Lamar Odom aura très certainement l’avantage de la taille du haut de ses 2m08. Après les succès sur les parquets, les potins liés à sa vie sentimentale sur lesquels nous ne reviendrons absolument pas et une longue descente aux enfers due notamment à sa consomation de drogue, c’est donc un nouveau défi qui s’ouvre à Lamar, assurément l’un des joueurs les plus marquants du début des années 2000 de par son côté all-around sur le parquet et son entièreté en dehors.

Si Odom a décidé de faire le grand pas en se lançant dans la boxe ?… Certains joueurs actuels ont également de bonnes têtes à se retrouver eux aussi sur un ring. DeMarcus Cousins est le candidat évident vu le nombre de pains qu’il a distribué à ses adversaires tout au long de sa carrière, James Johnson a également goûté au MMA pendant un temps, et les frères Morris pourraient être pour leur part très performants dans un potentiel combat de boxe 2v2 avec leur capacité à lâcher des coups de vice. Enfin, Enes Kanter avait lui déclaré vouloir se mettre au catch après la NBA, et si The Rock a réussit à se reconvertir en l’un des plus grands acteurs du monde après être passé par la WWE, Enes Kanter n’a aucune raison de ne pas réussir le chemin inverse. On le rappelle, les catcheurs sont des acteurs et ne se bastonnent pas réellement. Tout comme Enes Kanter en défense d’ailleurs, il ne défend pas vraiment, et ça fait déjà un point en commun.

Un nouveau retraité NBA va donc faire son apparition sur un ring de boxe en la personne de Lamar Odom. On attend toujours son adversaire même si à la rédac on a déjà quelques petites idées : un derby basket face à Nate Robinson, une revanche au nom de la NBA face à Jake Paul ou même le plus logique : un règlement de compte face à Tristan Thompson, actuel keum de son ex, oh merde on avait dit pas les potins.