NBA Top 10 : Hamidou Diallo a marqué de sa propre ligne à 3-points, et c’est tout ce qu’il y a à retenir du match du Thunder

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec aujourd’hui au menu… des jumeaux maléfiques, un Hamidou sauvage et un Derrick volant.

#10 : Jaxson Hayes déploie ses ailes de Pelicans en contre-attaque mais ça ne nous fera pas oublier qu’il est quand même très bébête.

#9 : Kevin Durant cherchait Jarrett Allen sur alley-oop mais il a trouvé sa version pleine de rhumatismes et les cheveux attachés.

#8 : Willie Cauley-Stein ne transpire pas non plus le Bac L, mais au moins il défend les copains quand ils se font piquer le ballon.

#7 : c’est officiel, Luka Doncic est candidat à un five by five.

#6 : Hamidou Diallo from down to down to down to down to down-town.

#5 : dernière nouvelle, Giannis Antetokounmpo est un basketteur assez élancé capable de dunker violemment.

#4 : dernière nouvelle, LeBron James est un basketteur de 36 ans qui possède les aptitudes physiques d’un basketteur de 22 ans.

#3 : passe de Caleb Martin pour un tomar de Cody Martin, le tout sous le regard de Jacques Martin et de son conscrit Alexandre.

#2 : guettez la rapidité de Kyle Anderson en contre-attaque, le pire c’est que ça finit toujours avec deux points. C’est Tortue Géniale le type.

#1 : dernière nouvelle, Derrick Jones Jr. possède un hang time supérieur à la moyenne, et ce n’est pas Dwyane Wade qui nous contredira.

Pour la vidéo c’est juste ci-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite, et encore bonne année.