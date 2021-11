« Anything Is Possible » : la sortie du documentaire sur le parcours de Kevin Garnett… c’est ce soir !

Les aventures de l’un des plus grands trashtalkeurs de l’histoire pourraient bien être le programme idéal pour cette fin de semaine. En février 2020, la plateforme Showtime annonçait la sortie d’un documentaire sur Kevin Garnett, et un peu plus d’un an plus tard donc nous y sommes. Au menu de cette réalisation de l’authenticité, car le Big Ticket est personnellement impliqué dans la production et en général cela conjecture des anecdotes musclées et inconnues du grand public. Ce soir c’est Showtime and chill !

Du soir de la Draft 1995 à un Kevin Garnett remportant son unique titre NBA avec les Celtics en 2008, le tout saupoudré d’histoires sur le fait de jouer contre les plus grands ou de faire face à la controverse et d’un grand nombre d’anecdotes méconnues du public pour relever le goût, rien ne sera omis dans le documentaire “Anything Is Possible”. Un docu qui sera narré par KG lui-même, ce qui est selon lui devenu sa “nouvelle passion”, et la dernière chose pour laquelle il s’est passionné a donc conduit à la story de l’une des plus belles carrières NBA de l’histoire, récompensée par une intronisation au Hall of Fame. En effet, au cours de ses doux années dans le Minnesota, Kev a mené huit fois son équipe en Playoffs et jusqu’à une finale de conférence. Il aura d’ailleurs fallu un KG très affamé (comme toujours) et au sommet de son art pour les conduire vers les finales de la conférence Ouest, les seules auxquelles les Timberwolves ont eu droit à ce jour, à force de passion et d’énergie de la part de son numéro 21.

Le nouveau documentaire propose donc de se plonger profondément dans l’esprit et le cœur de l’un des joueurs les plus intenses que la ligue ait connu en la personne du MVP de la saison 2004, avec des témoignages d’anciens coéquipiers ou entraîneurs, de personnalités médiatiques et d’autres qui le connaissaient depuis longtemps en tant que phénomène de la Farragut Academy de Chicago. La particularité de ce documentaire réside également dans les transitions espace-temps parmi les plus charnières de l’histoire de la ligue, de la dynastie des Bulls aux Lakers de Kobe Bryant ou la domination du Shaq en passant par la révolution des shoots à 3-points initiée par Stephen Curry et ses followers. Bref 21 ans de NBA à travers les yeux et dans la peau de Kevin Garnett, avec la preuve que son intensité à toute épreuve n’en a pas pâti, même après avoir défendu Michael Jordan et LeBron James dans la même carrière. Il s’est d’ailleurs exprimé sur la différence entre les deux dans une interview accordée à GQ :

« C’est un niveau de respect différent car Michael Jordan je le considérais comme dieu. Et je pensais qu’il était ma version de ce à quoi ressemblait le basket-ball. Avec LeBron, c’était plus comme le petit pote. Voici le petit pote qui grandit, et mec, le petit pote devient meilleur que tout le monde ! Je l’ai trashtalké, c’est sûr, je lui ai dit des trucs fous. Mais il n’est pas resté silencieux non plus.”

Bien sûr, le tout sera ponctué de bips dont Big Ticket a le secret. À ce stade, il eut été impensable que la légende des Timberwolves se soit décrit comme une « personne très timide » qui préfère ne pas parler de lui, alors dans ce cas pourquoi un documentaire ? Les retours à ces moments clef de sa vie auront finalement servi de « thérapie » au Hall of Famer, pour lui ainsi que pour le grand public qu’il espère inspirer avec son histoire.

Son énergie et sa mentalité pour un “timide” sont sans précédent dans la ligue et pourraient ne plus être revus avant un bon moment. L’intérieur quinze fois All-Star a structuré cette mentalité à travers deux questions écrites dans son livre : “Et si Magic Johnson venait d’un quartier mal famé ? Et si Magic avait une attitude DMX ? ” Bref, le résultat vous attend ce soir sur Showtime.