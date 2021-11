Allez, lecture : « Road trip NBA », de ville en ville et de franchise en franchise, les Etats-Unis débarquent chez vous

Chez TrashTalk, on aime écrire des articles, des livres ou des blagues d’un goût plus ou moins sucré. On aime organiser des événements pour réunir les fans de balle orange aussi souvent que possible. On aime faire des vidéos pour parler NBA tout au long de l’année. Mais on aime aussi lire et ça tombe bien puisque des livres autour du basket, ce n’est pas ce qui manque. Désormais, nous vous partagerons nos impressions sur les bouquins que nous lisons, histoire de vous les faire découvrir ou redécouvrir, de vous donner envie (nous l’espérons) de les parcourir. Allez, aujourd’hui : « Road trip NBA ».

Un road trip est un voyage, plus ou moins aventureux selon les envies. Un road trip, ça se vit derrière un volant ou sur la banquette arrière, toujours avec un coffre bien rempli. Mais un road trip, ça se lit aussi. Et comme son nom l’indique, c’est ce que nous propose ce livre de Rémi Reverchon : un voyage au cœur de la culture US. De Boston à Los Angeles, en passant par New York forcément ainsi que par Miami, Atlanta, Memphis ou encore San Francisco avant de finir chez les Lakers, cet ouvrage nous permet de nous promener à travers les Etats-Unis, dans les 28 villes abritant une franchise NBA. Il y est grandement question de basketball évidemment mais aussi de bouffe gastronomie, de rencontres, de témoignages avec un guide prestigieux par ville, de découvertes, de musique. Bref de tout ce qui fait la richesse du pays à la bannière étoilée.

Si vous n’avez jamais entendu parler des « Clam Chowder » de Boston, des « outlets malls » d’Orlando ou de John Elway, le vendeur de voitures de Denver, ce livre va vous captiver. Si vous aimez les belles photos, les petites anecdotes ou les grandes histoires, ce livre va vous régaler. On se surprend à vouloir visiter Oklahoma City car ça a l’air tout simplement beau. On note qu’il faut aller à Dallas rien que pour faire un tour sur Maple Avenue et se poser quelques minutes au Reverchon Park… Au fil des pages, on se balade donc d’état en état. On suit un auteur passionné, prêt à nous livrer ses avis personnels, ses meilleurs plans et sa vision d’une Amérique qu’il connaît aussi bien que les studios de beIN Sports.

Vous l’aurez compris, Road trip NBA est une occasion de voyager sans prendre l’avion, sans faire de test PCR, sans même bouger de son canapé. Pour autant, on apprend, on profite et en prend plein les yeux. Comme dans un road trip…

Road trip NBA