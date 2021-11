Zion Williamson sur la touche encore plusieurs semaines : ok, du coup il reviendra quand les Pelicans auront un bilan de 2-22

Entre les blessures, les résultats claqués, un coach frustré et un David Griffin qui semble de plus en plus sur la sellette, le début de saison des Pelicans ressemble à un gros bordel. Et si l’on en croit les dernières infos, c’est pas demain que ça va s’arranger.



Parce que oui, il va encore falloir patienter avant de voir Zion Williamson de retour sur les terrains. La star des Pels, qui n’a pas joué la moindre minute cette saison à cause d’une fracture au niveau de son pied droit, sera absent quelques semaines supplémentaires. C’est l’insider Brian Windhorst d’ESPN qui a rapporté la news, une news qui ne devrait pas faire plaisir aux quatre fans français des Pelicans. Qu’on soit clair, y’a aucune rechute dans sa rééducation hein, au contraire Zion bosse dur pour perdre les kilos en trop revenir vite et aider ses copains en grande galère, mais il faut visiblement encore un peu de temps. Combien ? Windhorst parle d’un potentiel retour en décembre seulement. On vous rappelle que le boss des opérations basket David Griffin avait indiqué au Media Day que Zion serait prêt pour le début de la régulière, autant dire qu’il nous a bien pris pour des jambons le Dave. Il faut savoir aussi que Williamson passera plusieurs examens prochainement pour voir si sa fracture continue de bien guérir, et si c’est le cas il devrait pouvoir retrouver l’entraînement complet avec son équipe des Pels. Ce n’est qu’à partir de là qu’un retour de Zion pourra véritablement être envisagé.

Brian Windhorst a également apporté des nouvelles concernant Brandon Ingram, l’autre joueur calibre All-Star actuellement à l’infirmerie. Et elles sont un peu plus encourageantes. L’ailier des Pels – touché à la hanche – s’entraîne à nouveau et pourrait ainsi retrouver les parquets ce week-end. À l’heure de ces lignes, il est listé comme questionable pour le match contre les Nets ce soir, la première rencontre d’un back-to-back à la maison (les Pels joueront aussi les Grizzlies samedi soir). Pour rappel, BI a raté les six sorties de la Nouvelle-Orléans, que des défaites au passage. Cela porte aujourd’hui le bilan total de NOLA à une victoire pour onze défaites en douze matchs, synonyme de lanterne rouge de la NBA. Bref, vivement le retour d’Ingram puis de Zion pour que les Pelicans soient à nouveau un minimum respectables, car ils piquent tout simplement les yeux quand on les mate actuellement.

Brandon Ingram presque de retour, Zion Williamson pas encore, les nouvelles sont mitigées ce vendredi du côté de la Louisiane. Mais bon, un peu plus ou un peu moins, ça change finalement pas grand-chose pour les fans de Pels vu le début de saison cata de leur équipe.

