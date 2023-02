La sortie culottée du mercredi est signée J.J. Redick. Pas le pire bonhomme pour débattre, son bagage en carrière est assez conséquent pour être pris au sérieux, mais une hot take qui risque de retourner les anciens. Larry Bird est-il dans le Top 5 All-Time des tireurs à 3-points ? Pour lui, la grande blonde n’y est pas.

Petit débat sur First Take, l’une des émissions phares de ESPN qui donne place à des débats pas importants mais importants quand même. C’est-à-dire ? C’est-à-dire qu’on lance un sujet au milieu de la table et zou, débattez, argumentez ou voilez-vous la face, mais tenez coûte que coûte votre position. À l’ordre du jour, une thématique indiquée en bas de l’écran : « Qui rend son sport le plus excitant : Stephen Curry ou Patrick Mahomes ? ». Et comme de par hasard, le débat s’est égaré en cours de route. Stephen A. Smith, J.J. Redick et Mike Russo discutent legacy de Larry Bird. Tout le charme de ce genre d’émission.

Mike Russo : « Larry Bird est l’un des meilleurs tireurs à 3-points de tous les temps. Il a gagné des concours de tir à 3-points, il était phénoménal. Bird était un grand tireur ».

J.J. Redick : « Bird est l’un des plus grands tireurs de tous les temps, mais il n’est pas dans le top 5 – et encore moins dans le top 3 – des meilleurs tireurs à 3-points de tous les temps. Dog, c’est juste mathématique. Il y a les tentatives, les réussites et le pourcentage ».

On imagine déjà les pro-nineties renverser leur table basse sur laquelle se trouvait un Kid Paddle, trois bouteilles de Kro vides et un rouleau de sopalin. La take de J.J. Redick est brûlante mais – dans la longueur de l’émission – très bien appuyée. Il est lui-même le 18e tireur à 3-points le plus prolifique de l’histoire avec 1950 pastilles converties. Pour tous les petits jeunots qui entendent leurs ancêtres parler de Larry Bird comme d’une espèce de Guillaume Tell qui a étudié à Poudlard, la grande blonde des Celtics n’a inscrit “que” 649 tirs à 3-points en carrière en 1727 tentatives (38% de réussite). Un total qui ne fait même pas de lui l’un des 250 tireurs les plus prolifiques All-Time. Même Kyle Kuzma (27 ans) est devant. « Ouai mais TrashTalk, la ligne à 3-points est arrivée en plein milieu de la carrière de Bird aussi… ». Pas du tout ! La NBA s’est modernisée dès 1979, et Larry Legend a pu profiter de cette innovation sur ses treize saisons passées dans la Grande Ligue. Mais lui – et à raison – s’est davantage acharné à mi-distance, au poste où dans l’attaque de cercle. D’où la nuance pleine de respect de J.J. Redick : « Il est l’un des meilleurs tireurs de tous les temps, mais pas à 3-points ».

Un débat vital qui ne l’est pas vraiment, mais qui suffit à faire réagir Dominique Wilkins : « J.J. Redick ne sait absolument pas de quoi il parle ». N’empêche que le raisonnement du nouveau consultant est étayé et met une nouvelle fois en lumière l’opposition entre l’école des chiffres, et celle de la classe.