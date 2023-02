Nous sommes à la mi-février, avec le All-Star Break qui pointe le bout de son nez. Le moment idéal pour faire un point sur la course au MVP, et ça tombe bien car ESPN vient de sortir les derniers résultats de son traditionnel sondage auprès des médias NBA. Sans grande surprise, c’est Nikola Jokic qui domine les débats.

C’est sans aucun doute le classement qui donne la meilleure représentation de l’état actuel de la course au MVP. Chaque saison, Tim Bontemps d’ESPN se charge de réaliser un sondage auprès des principaux médias NBA, en respectant au maximum les critères et formule utilisés en fin de saison au moment des votes (100 journalistes ont voté en donnant leur Top 5, avec 10 points pour le 1er, 7 points pour le 2e, 5 points pour le 3e, 3 points pour le 4e, et 1 point pour le 5e). En décembre dernier, Jayson Tatum était ressorti en tête de la course au MVP, mais deux mois plus tard c’est Nikola Jokic qui a pris les commandes.

77 votes pour la première place sur 100, et 361 points d’avance sur son dauphin Giannis Antetokounmpo, autant dire que le double MVP en titre est bien parti pour faire la passe de trois.

Ces dernières semaines, le Joker n’a pas arrêté d’affoler les compteurs – 24,7 points, 11,5 rebonds, 10,1 passes de moyenne – tout en enchaînant les victoires avec les Nuggets, qui se retrouvent aujourd’hui seuls en tête de la Conférence Ouest. Excepté son rendez-vous manqué face à Joel Embiid fin janvier, Jokic a absolument tout fait pour prendre la tête de la course au MVP pendant que d’autres tâtonnaient un peu :

Luka Doncic n’a toujours pas le bilan collectif suffisant pour vraiment se mêler à la course.

n’a toujours pas le bilan collectif suffisant pour vraiment se mêler à la course. Giannis Antetokounmpo est actuellement en feu mais a connu un début d’année 2023 difficile (absences pour blessure).

est actuellement en feu mais a connu un début d’année 2023 difficile (absences pour blessure). Joel Embiid est sérieusement monté en puissance mais partait de loin.

est sérieusement monté en puissance mais partait de loin. Jayson Tatum a vu le bilan collectif de Boston se fragiliser un poil (toujours le meilleur bilan NBA mais plus qu’un match d’avance sur Denver).

a vu le bilan collectif de Boston se fragiliser un poil (toujours le meilleur bilan NBA mais plus qu’un match d’avance sur Denver). D’autres candidats sérieux sont passés par la case infirmerie (Stephen Curry, Kevin Durant, Devin Booker ou encore Zion Williamson).

Tout cela ouvre aujourd’hui un boulevard à Nikola Jokic, qui est en route pour devenir seulement le quatrième joueur dans l’histoire à remporter trois fois de suite le prestigieux titre de MVP. Il rentrerait ainsi dans un club très fermé où se trouvent Bill Russell, Wilt Chamberlain et Larry Bird. Pas mal le cercle VIP non ?

