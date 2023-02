Dernier effort avant le réconfort ! Trois petits matchs au programme ce soir, et ensuite tout le monde part direction ce merveilleux état de l’Utah afin de faire la fête pendant trois jours à l’occasion du All-Star Game, puis trois autres jours à droite et à gauche, vraies petites vacances févriales. Ouais, on adore inventer des mots.

# LE PROGRAMME

1h30 : Bulls – Bucks

Bulls – Bucks 2h : Wolves – Wizards

Wolves – Wizards 4h : Suns – Clippers

# À NE PAS MANQUER

A voir si tout le monde (les Clippers pour ne pas les nommer) fera l’effort d’envoyer le roster au complet disputer ce match, mais le cas échéant ce sera évidemment le choc de la soirée. Kawhi Leonard et Paul George d’un côté, Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton de l’autre, les recrues Plumlee, Hyland et Gordon pour les Clippers, le revenant Warren à Phoenix, et deux équipes collées au classement, dont l’issue de ce duel décidera qui d’elles-deux devancera l’autre. Ça vous va comme raisons de vous lever cette nuit ?

# À SUIVRE ÉGALEMENT