Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Ancien propriétaire des Suns, Robert Sarver a tout récemment vendu sa franchise suite à l’enquête ayant révélé un comportement inapproprié (sexisme, misogynie, racisme) de sa part envers certains de ses employés. Aujourd’hui, on apprend que Sarver a fait un don de 5 millions de dollars à la franchise, tout en lâchant des primes pouvant aller jusqu’à 20 000 dollars à 300 employés de la franchise. Une manière à lui de refermer positivement le chapitre Suns. (Source : ESPN)

L’ancien joueur NBA Luc Mbah a Moute a décidé de devenir agent pour CAA Sports, et va se focaliser sur le continent africain. De nationalité camerounaise, celui qui a joué aux Bucks, aux Clippers ou encore aux Rockets organisait déjà des camps basket dans son pays natal quand il était joueur, et souhaite désormais continuer à développer le basket africain à travers son nouveau rôle. (Source : ESPN)

Sur le point d’avoir 60 ans, Michael Jordan est d’humeur généreuse puisqu’il vient de faire un don de 10 millions de dollars pour la fondation Make-A-Wish, un record dans l’histoire de cette dernière (pour un don individuel). (Source : ESPN)

Selon Shams Charania, Karl-Anthony Towns pourrait revenir de sa blessure au mollet avec 10 ou 15 matchs à jouer en saison régulière. Cela nous emmène à la mi-mars.

Joel Embiid jouera-t-il le All-Star Game dimanche ? Rien n’est moins sûr, le pivot des Sixers ayant bobo au pied. “Le plus important, c’est le titre et bien se préparer pour la deuxième partie de saison” a déclaré Jojo hier. (Source : ESPN)

SUR NOS AUTRES RÉSEAUX