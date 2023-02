A 21 ans, le meneur des Hornets vient de franchir cette nuit la barre des 1000/1000/1000. Il est le deuxième plus jeune joueur à avoir enregistré cette statistique. Le premier de la liste? Un certain LeBron James. Surprenant, non ?

Cette nuit, les Frelons se sont “imposés” face aux Spurs 120-110 dans un match d’anthologie à la quête du premier choix de la Draft 2023. Outre la victoire de Charlotte, il faut souligner que la star des Hornets, LaMelo Ball, a marqué les esprits en battant un record. Il devient en effet le 2ème plus jeune joueur de l’histoire à marquer 1000 points, mais également 1000 rebonds et 1000 passes, à 21 ans et 177 jours. Seul LeBron James a fait mieux, à 20 ans et 110 jours. Il aura franchi cette barre symbolique sur un millième rebond, complétant ainsi une feuille de statistique à 12 rebonds, accompagné de 28 points et 10 passes décisives. C’est ainsi le 10ème triple-double du meneur des Hornets en 2 ans.

LaMelo Ball is the second youngest player in NBA history to total 1,000 career points, rebounds, and assists. (21 years, 177 days) The youngest? LeBron James (20 years, 110 days) pic.twitter.com/zGSUp6BCRd — NBA History (@NBAHistory) February 16, 2023

Un bilan statistique encourageant, mais qui ne suit pas avec les résultats collectifs. Les frelons sont pitoyables sans LaMelo, seulement 7 victoires en 27 rencontres dans cet exercice. Et avec lui, on ne peut pas dire que c’est franchement mieux : Un résultat de 17 wins cette saison, qui place l’équipe de Caroline du Nord juste devant les horribles Pistons. L’objectif de Charlotte est clair cette année : tanker, aller chercher un bon joueur à la Draft, et espérer ne pas impatienter sa star avant que celle-ci n’ait des envies d’ailleurs. Une fois cela fait, le projet sera enfin de gagner, avec des pousses prometteuses guidées donc par M’sieur Ballon.

Source : NBA History