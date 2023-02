Bryn Forbes arrêté à San Antonio pour des faits de violences conjugales

Encore une sale nouvelle, celle que l’on aimerait ne pas écrire. Soupçonné d’avoir frappé sa femme lors d’un séjour à San Antonio, l’ex-meneur des Nuggets et des Spurs, Bryn Forbes, a été arrêté par la police. Les autorités pourraient le poursuivre pour des faits de coups et blessures, mais aussi de violences familiales. On fait le point.

Il est cinq heures du matin, ce mercredi 15 février, quand la police du comté de Bextar – à San Antonio – frappe à la porte d’une chambre de La Cantera Resort & Spa, un luxueux complexe de relaxation au nord de la ville. Les agents viennent arrêter Bryn Forbes, ex-meneur de l’équipe NBA de la ville. Le joueur est soupçonné d’avoir été l’auteur de coups sur sa compagne la veille, alors qu’ils se promenaient. La police explique que l’homme aurait été agacé durant cette sortie, et aurait frappé sa femme au retour à l’hôtel.

Bryn Forbes was arrested Wednesday for allegedly assaulting a woman, per https://t.co/gLvx8QJMg0

“Police said that while Forbes and a woman were out when he became upset at her. After the two drove home, Forbes allegedly hit the woman several times during an argument.” pic.twitter.com/5fRgS0CBLr

— NBACentral (@TheNBACentral) February 15, 2023