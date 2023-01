Une soirée de plus en NBA, une occasion de plus pour les Hornets de se ridiculiser. Bien qu’étant clairement non-favoris lors de leur rencontre face aux Grizzlies cette nuit, les potes de LaMelo Ball ont fait de la peine. Sans esprit de compétition, sans intérêt pour le jeu, ces garçons ne donnent pas l’impression de vouloir houer au basketball. Tout simplement.

Chaque année, il y a un roi du tanking.

Une équipe qui se sépare du lot, et qui perd en abondance, avec la manière. Cette saison, on a droit à de beaux candidats, entre les Rockets, les Spurs, les Pistons ou bien les Hornets.

Cependant, dans la catégorie des perdants, il y a ceux qui le font bien, et ceux qui le font extrêmement mal. Comment ça, mal ? Mal dans le sens mauvais, dans le sens sans donner l’impression de s’intéresser, de se donner, d’avoir des axes de progression. Mal dans le sens tellement évident sur le terrain que les fans peuvent avoir l’impression d’être pris pour des abrutis.

Et les Hornets, clairement, sont en train de prendre la pole position dans cette course de la honte.

Alors pourquoi les abattre publiquement, sachant qu’ils viennent logiquement de perdre contre Memphis, une des toutes meilleures équipes de NBA ?

En soit, rien de surprenant, personne d’esprit saint n’a osé penser que Charlotte remporterait ce match (hormis la légende du mercredi).

Sauf que ce genre de séquence, c’est un peu comme une cerise sur un gâteau.

Les Hornets vous nous dites si vous en avez plus rien à foutre.pic.twitter.com/Qg8rUXSngy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

Toute la planète basket a parlé de cette action, comme un symbole du désintérêt des Hornets.

Et celle-ci ne peut être isolée, car elle est dans la suite logique d’une approche qui est à jeter aux oubliettes.

Perdre c’est une chose, mais perdre sans se battre et en donnant l’image d’une franchise dysfonctionnelle, c’est le niveau supérieur.

Les Pistons, par exemple, tentent de se battre certains soirs. Preuve étant cette nuit à Golden State, remportant le match au buzzer sur un shoot énorme signé Saddiq Bey. Peut-être pas le résultat espéré pour la direction de Detroit, mais les fait sont là : dans un money-time tendu, les potes de Killian Hayes ont serré les dents et sont allés au charbon, sans abandonner.

Les Spurs sont les seuls qui peuvent vraiment concurrencer les Hornets dans cette course, eux qui prennent des rafales de 20 à 30 points dans la gueule.

Mais non seulement San Antonio a un meilleur bilan, les boys de Gregg Popovich n’ont ni le talent de l’effectif de Charlotte, ni leur expérience.

On parle de Hornets qui se font démolir avec la manière, en ayant LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et PJ Washington sur le terrain, pour ne citer qu’eux. Pas des futurs Hall of Famers, mais des joueurs qui connaissent la NBA. Qui ont connu des victoires, et donc des matchs à intérêt. Là ? On a l’impression de voir Charlotte trottiner, sans s’intéresser à la victoire.

Comme s’il suffisait de se pointer à la salle puis prendre le chèque, au calme.

Qui sait quel bilan auront les Hornets en fin de saison, tant qu’ils sont bien placés à la Draft 2023. Ce coup de gueule sert à quoi, du coup ? Et bien à venir en aide aux fans de Charlotte, à Steve Clifford, et à ceux qui vont les regarder jouer dans les prochaines semaines. Allez-y, mais avec beaucoup de modération.