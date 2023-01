Si le scénario de la nuit n’a pas vraiment souri aux joueurs de Golden State (défaite face aux Pistons sur un tir au buzzer de Saddiq Bey), voici une information déjaà beaucoup plus agréable à entendre pour les fans des Warriors : Stephen Curry pourrait faire son retour aux alentours du 13 janvier !

On note : 13 janvier, c’est la date la plus réaliste visée par les Warriors pour un retour de Monsieur Stephen Curry. https://t.co/DQeqyA6Jf3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023



Fin de semaine prochaine donc, jeudi soir à San Antonio paraissant être une date assez probable.

La dernière fois que Stephen Curry avait foulé le parquet ? C’était il y a un mois, déjà, et il avait mis la mimine pour stopper un move de Jalen Smith. Mauvaise idée, défaite face aux Pacers et, surtout, épaule en vrac, un mois d’arrêt. Un énorme coup dur pour les champions en titre, parce que Steph était jusque-là – par exemple – le seul joueur de la ligue en 50-40-90, parce qu’on ne va pas vous faire un dessin pour expliquer l’importance du Chef dans le dispositif de Steve Kerr, dans la vie de sa franchise, et dans nos vies à nous aussi.

30 points, 6,6 rebonds et 6,8 passes, à des pourcentages à faire pâlir les plus grands de ce monde, évidemment que le retour du Chef se fait attendre, et d’autant plus sur un mois de janvier lors duquel les Dubs paraissent solides, eux qui sont donc passés cette nuit à un tir d’une sixième victoire de suite, eux qui ont désormais le Top 6 de l’Ouest en ligne de mire après un début de saison mi-figue mi-gastro.

Les matchs au programme pour GS une fois le boss enfin dans l’équipe ? A San Antonio donc, puis la suite du road trip à Chicago, Washington, Boston et Cleveland. Le retour à la maison pour que le public du Chase Center lui envoie du love ? Un énorme brelan entre Nets, Grizzlies et Raptors les 23, 26 et 28 janvier, là ça va devenir très sérieux.