Pas de LeBron, pas d’Anthony Davis, pas d’excuses pour les Lakers qui se sont offert une de leurs meilleures victoires de la saison cette nuit. Miami a été mis au tapis (112-109), grâce à un énorme Dennis Schröder et un effort collectif complet de la part des hommes de Darvin Ham.

Lève ta main si ton équipe est invaincue en 2023.

Et paf, les fans des Lakers bombent le torse ! Après avoir profité de deux mixtapes consécutives signées LeBron James, les soldats de la cité des anges rentraient au bercail pour retrouver leurs fans. Pas la plus mince des affaires en devant affronter le Heat, victorieux 4 fois sur leurs 5 derniers matchs… et au complet, qui plus est.

Cependant, au lieu de chercher des excuses et se réfugier derrière un jeu atroce, les Lakers ont fait tout l’inverse.

Et devant des supporters déterminés à les pousser du début à la fin, les potes de Russell Westbrook se sont peut-être offert la plus belle win de la saison.

Il y a celle à Milwaukee qui revient souvent en tête, en l’emportant chez Giannis sans trembler. C’était avec LeBron et AD, entre autres.

Alors que cette nuit ? L’effort a été complet de la part de quasi tout le monde, de Thomas Bryant à Russ en passant par Austin Reaves et surtout un énorme Dennis Schröder.

Peut-être la meilleure win des Lakers cette saison ? Effort collectif complet, pas de craquage, tu bats Miami devant ton public, sans LeBron ni AD, sans Lonnie, avec un énorme Schroder et des copains qui se retroussent les manches. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 5, 2023

L’Allemand, qui aurait dû quitter le terrain plus d’une fois ce mercredi, a été le symbole de cette abnégation.

Un coup dans la gueule, une cheville qui tourne, Schröder avait toutes les raisons de se reposer en étant autant cabossé.

Mais comme il le dira après la victoire, Dennis jouait ce match comme si c’était son dernier. Incisif en pénétration, propre au possible, créant plus de lancers francs que jamais dans sa carrière, Schröder a disséqué la défense du Heat et le money-time a été remis entre ses mains. Du coup, quand vous avez un Dennis Schröder à 32 points et un Russell Westbrook en quasi-triple-double (21-9-8), vous avez une belle production à la mène.

Ajoutez le hustle de Wenyen Gabriel, l’énergie de Thomas Bryant, le désintérêt total du Heat et un peu de chance au finish, et vous avez une victoire au bout du tunnel.

Cela fait donc trois succès de suite pour Los Angeles, de retour d’un long roadtrip. Prochain adversaire ? Atlanta, avant de se déplacer à Sacramento puis Denver. Si l’énergie et le sens du sacrifice de cette nuit reviennent, qui sait ? Peut-être qu’une nouvelle belle victoire aura lieu, pour le plus grand bonheur des fans des Lakers.