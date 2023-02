Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La quatrième édition de l’année avait justement lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec sa paire de chaussures Tarmak SE900 NBA. C’est parti !

Avant de pouvoir penser au best pick, il a d’abord fallu esquiver les carottes tendues par Ja Morant (19) et Jimmy Butler (23). Il fallait aussi avoir les yeux bien ouverts pour ne pas miser sur un joueur blessé car l’infirmerie est un lieu très à la mode pour les stars NBA en ce moment. Jaylen Brown, Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Lauri Markkanen, les pièges étaient partout cette nuit !

Heureusement, d’autres joueurs ont fait le taf pour régaler les analystes TTFL les plus inspirés. Sans son nouveau coéquipier All-Star, Luka Doncic a gagné son duel à distance avec Nikola Jokic en termes de rendement individuel (60 points de TrashTalk Fantasy League). Idem pour Jayson Tatum, privé de son Jay Brother. Darius Garland (48) et Donovan Mitchell (45) se sont également fait remarquer face aux Sixers même si c’est Joel Embiid qui est reparti avec le plus grand sourire (54 puntos TTFL et la victoire).

Mais pour avoir une chance de participer au tirage au sort de cette nouvelle édition du Pick de la Muerte, il fallait miser sur Mikal Bridges qui brille sous ses nouvelles couleurs des Nets. L’ailier était en feu face au Heat hier soir et s’offre un nouveau record en carrière. Forcément, en TTFL ça chiffre aussi avec 78 points et un best pick à la clé. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le carton du successeur de Kevin Durant à Brooklyn. Vous étiez 70 devins à miser sur l’ancien des Suns et bien vous en a pris.

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE FÉVRIER 2023

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 paire de chaussures Tarmak SE900 NBA dont les nouveaux coloris Mavericks et Hawks viennent de sortir en édition limitée. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le chanceux qui va recevoir un joli cadeau de Saint-Valentin en retard et c’est kaga29 qui va pouvoir compléter sa collection de sneakers avec style. Félicitations à lui !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es kaga29, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail pour que tu puisse nous transmettre tes infos d’envoi afin de récupérer facilement et rapidement ta paire de chaussures Tarmak.

