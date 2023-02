Véritable icône de la franchise de Cleveland, artisan du sublime titre de 2016 – le premier de la franchise – Kevin Love est actuellement en train de finaliser la rupture de son contrat avec les Cavaliers. Fin un peu triste pour un homme qui a tout vécu dans l’Ohio.

Kevin Love et les Cavaliers, une aventure qui se terminera dans quelques heures, quelques jours tout au plus. Le joueur qui a passé neuf saisons à Cleveland aura tout vécu, de l’appel personnel de LeBron James pour le recruter en 2014 à la joie ultime du titre en 2016. Cette saison, Love avait dû gérer une blessure au pouce avant d’être finalement écarté de la rotation de JB Bickerstaff, d’un accord commun. L’objectif derrière cette décision ? Laisser de la place et du temps de jeu à Dean Wade.

Dernière grande pièce de l’équipe championne NBA, le départ de KL tournera définitivement la page à Cleveland. Actuellement quatrièmes de l’Est, le roster des Cavs est emmené par une jeune génération de joueurs talentueux, le tout sous la baguette de la star Donovan Mitchell. Pour Kevin Love, les apports statistiques étaient clairement en déclin. De 13,6 points la saison passée, l’ailier-fort est passé à 8,5 cette année. Une moyenne faible pour un salaire de 28,9 millions de dollars cette saison.

Kevin Love Finalizing Buyout With Cavs, Heat Expected To Be Interested https://t.co/QIuL9nDeS9 — RealGM (@RealGM) February 16, 2023

Agent libre cet été, les Cavaliers souhaitent le couper dès maintenant, pour libérer une place dans le groupe afin d’éventuellement trouver une pièce supplémentaire pour aborder au mieux les Playoffs. Selon The Athletic, le Heat a d’ores et déjà manifesté de l’intérêt pour récupérer Kevin, une doublure de choix pour Bam Adebayo. En course pour une place en postseason, Miami ne se priverait pas d’une signature, tant le profil est expérimenté. Le All-Star break permettra aux différentes parties de régler les détails de ce rachat de contrat. Nul doute qu’au prochain retour de Love à Cleveland, la vidéo hommage sera émouvante.

Source : ESPN, The Athletic