Comme tous les lundis, la NBA vient de dévoiler les meilleurs joueurs de la semaine écoulée. A l’Est, Derrick White s’est vu décerner cet honneur pour la première fois. De l’autre côté, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui rafle la mise.

Première récompense en carrière pour le meneur des C’s. Derrick White chope les mérites du trophée grâce à une semaine collective parfaite de Boston, trois victoires en trois matchs, mais surtout pour s’être imposé individuellement lors de cette belle semaine. En point d’orgue ? 33 points et 10 passes face aux Hornets, fallait nous dire que les Celtics avaient James Harden à la mène.

Shai Gilgeous Alexander a pour sa part et une fois de plus porté sur son dos sa modeste équipe d’OKC cette semaine. En oubliant le blow out subi face aux Warriors, le Tonnerre est ensuite allé jouer les trouble-fêtes en Californie, en allant gagner face à LeBron, en mission ce jour-là pour aller chercher le record de Kareem Abdul-Jabbar. Quelques jours plus tard, OKC enchainait avec une autre victoire, à Portland, malgré un Lillard en feu à 38 points. Et ce grâce à un SGA encore plus chaud : 44 pions à 13 sur 16 au tir, accompagné de 7 passes et 3 rebonds. De quoi offrir une semaine quasi parfaite à son équipe qui ne sont plus qu’à 2 matchs du play-in.

Les autres nominés cette semaine ? Deandre Ayton (Phoenix), De’Aaron Fox (Sacaramento), Nikola Jokic (Denver) et Ja Morant (Memphis) à l’Ouest, et Jarrett Allen (Cleveland), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jimmy Butler (Miami), Tyler Herro (Miami), Joel Embiid (Philadelphie), James Harden (Philadelphie) et Trae Young (Atlanta) à l’Est !