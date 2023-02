À 37 ans, LaMarcus Aldridge va s’entraîner avec les Dallas Mavericks. Le vétéran va retrouver des parquets qu’il avait lâché en fin de saison dernière. Un peu d’expérience aux côtés de Kyrie et Luka ? Ça ne fera pas de mal.

Les Dallas Mavericks ont frappé très fort en récupérant Kyrie Irving quelques jours avant la trade deadline. En revanche, d’autres mouvements étaient attendus, histoire d’équilibrer l’effectif après la perte de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, envoyés aux Brooklyn Nets dans l’échange ayant ramené KAI au Texas. Ces ajouts n’ont pas eu lieu. C’est donc sur le marché des agents libres et des buyouts que se tournent désormais les Mavs pour compléter leur effectif. Avec un ancien All-Star dans le viseur : LaMarcus Aldridge.

LMA ne veut pas partir à la retraite et propose donc ses services à différentes franchises. Le pivot vétéran en a encore sous le capot et passera aisni un workout avec les Mavericks aujourd’hui, selon Adrian Wojnarowski.

Free agent F/C LaMarcus Aldridge is working out for the Dallas Mavericks on Tuesday, sources tell ESPN. Aldridge, a seven-time All-Star, averaged 12.9 points in 47 games for Brooklyn a season ago. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 14, 2023

Le natif de… Dallas devrait donc apporter un peu d’expérience et ce qui lui reste comme capacités à sa ville natale. La saison dernière, le pivot a joué 47 matchs aux Nets sous le même maillot que Kevin Durant et Kyrie Irving, et avait dû mettre sa carrière entre parenthèses à cause de problèmes cardiaques. Arrivé libre à Brooklyn dans l’optique de suppléer le trio Durant – Irving – Harden (mdr, s’il savait), LaMarcus Aldridge a re-signé pour une saison (en 2021-22), sa dernière en date dans la Grande Ligue, et tournait à 13 points par match. S’il n’a pas réussi à retrouver de franchise pour ce début d’exercice 2022-23, LMA avait d’abord pensé à la retraite, mais la franchise texane a donc à son tour pensé à l’ancien All-Star pour encadrer son roster.

Sept fois sélectionné au match des étoiles, LMA est bien loin de son niveau d’antan mais peut rendre encore quelques services s’il reste en bonne santé. Les Mavericks le savent et avoir ce bon vieux LaMarcus dans son roster peut être un gain de sagesse, d’expérience et de sérénité, qui pourront être bien utiles dans les moments importants, les… Playoffs, par exemple.

Source texte : NBA, ESPN, Basketball Reference